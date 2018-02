Die Viecher Cartoons - Man muss Dinge einfach mal wortwörtlich nehmen

Oberhausen. Ruhrgebiet. Wir gebrauchen unseren täglichen Wortschatz meistens, ohne viel darüber nachzudenken.

Manchmal stolpern wir hier und dort über ein Wort, dass uns nicht zu hundert Prozent geläufig ist. Jedoch nehmen wir unsere Sprache und die Wortkombinationen hin, ohne sie zu hinterfragen.

Eva Böhm macht in ihren Viecher Cartoons genau das. Viele unserer Worte haben eine Doppelbedeutung, sind aus zwei Worten zusammen gesetzt. Lassen sich anders verstehen oder in ihrem Zusammenhang verändern. Durch den Austausch eines einzelnen Buchstaben lassen sich amüsante Worte bilden und durch das Weglassen oder Schreiben vom Hörensagen her, zu witzigen Dingen kombinieren.

Sind Sie schon mal über den Morgenmuffel gestolpert oder akzeptieren sie ihn als schlecht gelaunte Person, um die man am Besten einen großen Bogen macht? Wie wäre es, aus dem Morgenmuffel mal einen Morgenmüffel zu machen? Da kommt doch großer Spaß auf! Um einen Morgenmüffel werden vermutlich die Fliegen kreisen. Er wird Bartstoppeln haben und sich am lausigen Pelz kratzen. Was zwei kleine Punkte über einem Buchstaben so bewirken können, ist enorm.

(c) Die Viecher ® - Cartoon von Eva Böhm / Morgenmüffel

Oder wie wäre es mit Haushaltshilfe? Was auf den ersten Blick nach einer putzenden, bügelnden und Reine machenden Person aussieht, könnte doch auch mal in Einzelteilen betrachtet werden. Schon wird aus einer Haus-Halts-Hilfe eine unglaublich starke Person, die es schafft ein ganzes Haus anzuheben, damit der Hausherr eine perfekte Aussicht hat. Würde er diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen, könnte er nicht aus dem Dachfenster in die weite Ferne schauen. So oder so: Praktisch, so eine Haushaltshilfe.

Auch vor Redewendungen machen Die Viecher Cartoons keinen Halt. Wenn einem mal der Arsch auf Grundeis geht, kann es schnell passieren, dass man eine ganze Eisscholle am Popo kleben hat. Bestimmt nicht angenehm damit zu laufen. Zum Glück handelt es sich bei den Viechern nicht um Menschen sondern um Giraffen. Die Viecher glotzen dämlich aus der Wäsche, sind nicht die Allerhellsten und werden doch für diese Wortspiele wunderbar in Szene gesetzt. Dabei sind sie in ihren Eigenschaften so menschlich wie wir. Viecher sind wohl auch nur Menschen.

Die Cartoons von Eva Böhm unterhalten in einer ganz besondern Art und Weise - und strotzen oft vor schwarzem Humor. Reinschauen lohnt sich, denn täglich erscheinen auf ihrer Website, bei Instagram und Facebook neue lustige Cartoons. Die Viecher laden sie ein, gemeinsam über Worte zu stolpern, Dinge wortwörtlich zu nehmen und sich einfach mal zu wundern, was man aus unserer Sprache so machen kann.

Eva Böhm, geboren 1983, zeichnet schon seit ihrer Kindheit Tiere, Die Viecher mag sie allerdings am Liebsten. Ihr Sinn für Wortspiele und Wortverdrehung ist vermutlich angeboren. Eva Böhm hat nach einer gestalterischen Ausbildung, Journalismus und Public Relations studiert, die perfekte Grundlage für Die Viecher Cartoons.

Sie lebt mit ihrer Familie und vielen Viechern in Oberhausen. Sie liebt das Leben im Herzen des Ruhrpotts, was man auch in einigen Cartoons durch den Gebrauch des Ruhrpott-Slangs erkennt. So is dat eben.

Die Viecher gibt es auch als Postkarten, Mousepads, Büroartikeln, Pullovern und T-Shirts sowie anderen Produkten. Das gesamte Sortiment ist über die Links auf der Website zu bestaunen und auch zu bestellen.