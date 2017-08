Die Vielfalt-Mediathek modifiziert ihr Angebot

Ab dem 01.09.2017 wird die Vielfalt-Mediathek, die seit über zehn Jahren Bildungsmaterialien zu Rechtsextremismus, Rassismus und Diversität sammelt und bereitstellt, eine reine Online-Plattform.

Die Vielfalt-Mediathek trägt der zunehmenden Digitalisierung Rechnung und passt ihrAngebot an. Der Verleih wird dementsprechend am 01.09.2017 eingestellt und diemeisten Materialien werden digital zum Download angeboten.Durch die Umstrukturierung wird der Fokus der Seite noch stärker auf die neuestengeförderten Materialien mit ihren Themen, Methoden und Zielsetzungen gelenkt.Die Rezensionen der zumeist älteren nicht-digitalisierten Materialien stehen jedochweiterhin zur Verfügung. Sie werden in die neue Rubrik „Archiv“ transferiert, wo diedazugehörigen Methoden, Herangehensweisen, Ideen, Zielsetzungen und Angabenzum Herausgeber zwecks Kontaktaufnahme zur Materialbeschaffung nach wie vor gesichertund der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Dadurch kommt die Vielfalt-Mediathek auch zukünftig ihrem Auftrag nach, das Gedächtnis der Bundesprogrammezu sein und die Ergebnisse der Projekte zu sichern.Neben der Angebotsmodifikation auf der Plattform wird die Vielfalt-Mediathek zudemihr Serviceangebot durch die Veranstaltung von Seminaren mit verschiedenenSchwerpunkten erweitern. Die Seminare unterstützen Multiplikator_innen vor allem beider Nutzung der Materialien der Vielfalt-Mediathek in der Bildungsarbeit. Drei Seminarefinden noch in diesem Jahr statt. Weitere Informationen auf unserer Startseite.

Die Vielfalt-Mediathek ist ein Projekt des Informations- und Dokumentationszentrumsfür Antirassismusarbeit e. V. (IDA) in Kooperation mit dem DGB Bildungswerk – Migrationund Gleichberechtigung.Das Projekt Vielfalt-Mediathek wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauenund Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.