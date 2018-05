Die Vorbereitungen zum Meeresangeln laufen

Neue Herausforderungen für Petri Freunde. Wer in den heimischen Gewässern sein Glück auf Friedfische und Raubfische bereits herausgefordert hat, findet beim Meeresangeln neue Möglichkeiten, kapitale Fänge zu erzielen.

Zur Begeisterung zahlreicher Meeresangler, hat sich der Angelsport auch auf die offenen Meere rund um Dänemark und Norwegen ausgebreitet. Ob mit der Brandungsrute von der Küste oder mit der Pilkrute vom Kutter - das Meeresangeln bietet zahlreiche Möglichkeiten, kapitale Fische aus dem Wasser zu ziehen.

Praktische Angelruten vom Profi

Zahlreiche Angler zieht es zum Meeresangeln in den Norden. Dänemark und Norwegen haben sich als wahres Anglerparadies bewährt. Um den Transport der Angelausrüstung während der Reise so praktisch wie möglich zu gestalten, haben sich sogenannte Reiseruten unter Angelfreunden etabliert. Diese können ganz einfach auseinandergeschraubt und in einem Rutenfutteral verstaut werden. Reiseruten sparen Platz und bleiben dennoch stabil. Die Angel Domäne bietet unterschiedliche Reiseruten, speziell zum Meeresangeln an. Unter anderem finden passionierte Meeresangler die PENN Rampage II Boat Reiserute im Angelshop, die sich für das schwere Meeresangeln bewährt hat. Neu im Sortiment der Angel Domäne eingetroffen ist unter anderem die WFT Salzmeister Pollack Jigger Reiserute. Reiseruten der Angel Domäne, die für das Meeresangeln ausgelegt sind, sind robust und salzwasserfest.

Angelzubehör zum Meeresangeln aus einer Hand

Das Angebot der Angel Domäne zum Meeresangeln ist groß. Über 2.000 Angelprodukte zum Meeresangeln sind im Angelshop des Onlinehändlers vertreten. Darunter sind Meeresvorfächer, Brandungsvorfächer, Gummimakks, Vorfächer, Naturköder Vorfächer und Heringsvorfächer vertreten. Die passende Angelrolle zum Meeresangeln lässt sich genauso schnell finden, wie die geeignete Angelschnur. Wirbel, Sprengringe und weiteres Angelzubehör zum Meeresangeln ergänzen das Sortiment der Angel Domäne. Unter den Meeresangeln-Angelsets ist das 7-teilige Fish X-Pro Brandungsset neu eingetroffen. Mit der Angel Domäne erweitern oder ergänzen Petri Freunde die eigene Angelausrüstung zum Meeresangeln.

Weitere Informationen zum Thema unter:

https://www.angel-domaene.de/zielfischprogramme/meeresangeln---17_662.html

Kurzprofil:

Das Sortiment auf angel-domaene.de umfasst beinah 15.000 Produkte und richtet sich sowohl an Angel-Profis als auch an Angel-Anfänger. Die Produkte sind in verschiedenen Preiskategorien erhältlich, sodass sich für jedes Budget eine passende Ausrüstung zusammenstellen lässt. Mit über 27 Jahren Erfahrung im Bereich Angelsport, bietet Angel Domäne zudem eine umfassende und kompetente Beratung.

Unternehmensinformation:

Angel Domäne

H&G GmbH & Co. KG

Zum Osterfeld 18

37688 Beverungen

Peter Held, Elmar Gockeln

Tel.: +49 (0) 5273 / 36 77 9 0