Die (Zusammen-)Arbeit und Prozesse in der Produktion optimieren

Der Berater Ingo Schwan, Wartenberg (bei München), unterstützt produzierende Unternehmen und ihre Mitarbeiter, kurz-, mittel- und langfristig Spitzenleistungen zu erzielen.

„Potenziale wecken, Prozesse gestalten, Ergebnisse optimieren – in produzierenden Unternehmen“. So lautet der Slogan des Beraters, Trainers und Coaches Ingo Schwan, Wartenberg (bei München). Er ist seit 2004 darauf spezialisiert, in den produzieren Bereichen sowie den produktionsnahen Bereichen von Unternehmen die Voraussetzungen zu schaffen, damit diese High-Performance-Organisationen werden beziehungsweise bleiben.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des systemischen (Prozess-)Beraters und Lean Six Sigma Masters Black Belt liegt darauf, in der alltäglichen (Zusammen-)Arbeit jede Art von Verschwendung zu vermeiden – unabhängig davon, ob diese zum Beispiel durch fehlende Kompetenzen, ineffektive Prozesse, erforderliche Nacharbeiten oder eine hohe Ausschuss-Produktion entstehen. Hierdurch half er bereits mehr als 400 Projekten Unternehmen unter anderem ihre Produktions- sowie Prozesskosten zu senken.

Darüber hinaus vermittelt Schwan den Mitarbeitern der Produktionseinheiten und ihren Führungskräften die erforderliche Einstellung sowie die nötigen Skills, um Verbesserungschancen gezielt zu erkennen und zu nutzen und bei Bedarf ganz neue Problemlösungen zu entwerfen und im Betriebsalltag zu realisieren.

Diese Problemlösungen werden oft von bereichs- und/oder funktionsübergreifenden Teams entwickelt. Deshalb liegt ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Schwan im Bereich Teamentwicklung. Außerdem vermittelt er Projektleitern das nötige Projektmanagement-Know-how sowie schult und coacht diese im Bereich Führung – unter anderem, weil diese meist keine Weisungsbefugnis gegenüber den Projektbeteiligten haben. Trotzdem müssen sie diese inspirieren und motivieren sowie im Projekt führen.

Bei der funktions- und bereichsübergreifenden Zusammenarbeit gibt es oft Konflikte – zum Beispiel weil die Beteiligten aufgrund ihrer Funktion in der Organisation unterschiedliche Auffassungen und Interessen haben. Das schmälert die Effizienz der Zusammenarbeit. Deshalb wird der ausgebildete Business Moderator Ingo Schwan von (Produktions-)Unternehmen auch häufig als Konflikt-Moderator engagiert, der dafür sorgt, dass ihre (Projekt- und Arbeits-)Teams auf Kurs bleiben und bei der alltäglichen Zusammenarbeit das zu erreichende Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Nähere Infos über den Berater, Trainer und Coach für produzierende Unternehmen und ihre Mitarbeiter sowie dessen Leistungen finden Interessierte auf der Webseite http://www.schwan-consulting.de . Sie können Ingo Schwan auch direkt kontaktieren (Tel.: 08762 / 7291 912;

E-Mail: ).