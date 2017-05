Die abendlichen Spreetouren sind endlich wieder zurück

Die Reederei Bruno Winkler bietet ab sofort wieder ihre idyllischen Spreetouren an, die Berlinern und Berlin-Besuchern eine ganz besondere Perspektive auf die Stadt bieten.

Auf der „City Tour am Abend“ gleiten Tour-Gäste unter den Brücken der Stadt entlang und können Berlin in schönstem Abendlicht genießen und schließlich bei untergehender Sonne in unvergleichlicher Atmosphäre erleben. Jeden Freitag und Samstag stehen Interessierten Plätze an Bord auf dieser beliebten Spreetour zur Verfügung. Jeden Samstag gibt es außerdem die Möglichkeit, auf der „Saturday Night Tour“ entlang vieler Erkennungszeichen der Stadt wie der Museumsinsel, dem Roten Rathaus oder der Eastside Gallery durch das historische Berlin auf Entdeckerkurs zu gehen.

Zusätzlich stehen die zweistündigen Sonderfahrten durch das Regierungsviertel zur Auswahl, die nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags statt finden. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei im Tourplan der Reederei Bruno Winkler.

Für einen genussvollen Abend bietet die Reederei einen vielfältigen gastronomischen Service an. Jedes der vier Premium-Schiffe ist mit eigener Küche an Bord ausgestattet, sodass von den Köchen alles frisch und aus ausgewählten Zutaten zubereitet werden kann und den Gästen ein abwechslungsreiches Angebot an Gerichten zur Auswahl steht – vom klassischen Menü über das reiche Buffet bis hin zum Snack in Form von angesagtem Fingerfood.

Bei der Zusammenstellung der Karte achtet der Chefkoch der Reederei auf einen guten Mix aus traditionellen deutschen Gerichten und modernen Elementen. So finden Sie auf der Bordkarte klassisch berlinerische Currywurst mit Soße nach Originalrezept neben originellen vegetarischen sowie regionalen Gerichten oder interessanten Leckereien aus der mediterranen Küche.

Unternehmen oder Gruppen ab 15 Personen steht auf Anfrage auch ein spezielles Menüangebot zur Auswahl.