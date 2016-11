Die aktuelle CD-Empfehlung: Remo Rittiner: Prana-Mediation - Mehr Lebensenergie und Weisheit, Via Nova Verlag, 2016

Prana ist die reine Lebensenergie, die wir über unseren Atem aufnehmen. Befindet sie sich im Gleichgewicht, erhält sie unseren Körper und unseren Geist lebendig und gesund.

Fehlt es an Lebenskraft oder stockt das Prana, wird ein Organismus krank. Durch eine bewusste Atmung ist es uns möglich den Energiefluss in alle Bereiche unseres Körpers zu lenken und ein harmonisches Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele (wieder)herzustellen.

Remo Rittiner, international bekannter Yogatherapeut, stellt hier eine Meditationstechnik vor, die unsere Lebenskraft aktiviert und in Schwung bringt. Energetisierende Atemübungen lassen das Prana wieder gleichmäßig fließen. Der Körper wird durchflutet von Kraft und Vitalität. Der Geist findet durch die Praxis Gelassenheit und Ruhe.

Die Meditation ist aufgeteilt in drei Teile: Dharani ist die Konzentration, Dhyana die Versenkung und Samadhi das Eins-Sein. Zunächst wird die Aufmerksamkeit mit Hilfe der Kehlatmung, einer sehr kraftvollen Atmung, bei der man einen Laut erzeugt und das innere Feuer entfacht, in einzelne Körperregionen geschickt. Danach wird der Atem wieder ganz natürlich und still. Dieser Kontrast lässt die eigene Körperempfindung feiner werden, Klarheit und Ruhe breiten sich aus auf körperlicher und geistiger Ebene. Die dritte Phase beschreibt schließlich die Vereinigung mit dem höchsten Selbst, einen Zustand reinen Gewahrseins. Wundervoll!!!

Die CD beinhaltet zwei Meditationen, eine Kurzversion von rund 23 Minuten und eine etwas längere Version von 35 Minuten. Mit einer sehr angenehmen Stimme führt uns der Schweizer Therapeut durch die Meditation. Leicht verständlich und sehr gut nachvollziehbar dargestellt, können die Übungen problemlos im Alltag durchgeführt werden.

Diese CD empfehle ich sehr gerne weiter!



Mehr Informationen zur Audio CD:

Autor: Remo Rittiner

Titel: Prana-Mediation - Mehr Lebensenergie und Weisheit

Preis: EUR 7,99

Verlag: Via Nova

ISBN-13: 978-3866163898