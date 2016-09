Die besondere Wanderwoche im Cilento vom 01. – 08.10.2016

Auch in diesem spätsommerlichen Herbst möchten wir unsere Gäste zu vier geführten Touren quer durchs Cilento und an der benachbarten Amalfiküste einladen. „Einladen“ ist dabei wörtlich gemeint: die Führungen sind kostenlos, lediglich Auslagen für Fahrt, Eintritte und Essen & Trinken trägt jeder Teilnehmer für sich.

Die Region Kampanien ist ein Wanderparadies und wir selbst sind in unserer freien Zeit gerne auf den Spuren der „alten Wege“ unterwegs. Und wir möchten unsere Begeisterung für dieses schöne Stück Italien gerne weitergeben. So führen unsere Wanderungen zum Teil über Wege, die in keinem der - wirklich guten – Wanderführer zur Region zu finden sind: unkonventionell, manchmal ein kleines bisschen abenteuerlich und jedesmal wunderschön.Folgende Wanderungen sind geplant:Rundwanderung Punta LicosaDie im Süden (von Castellabate) gelegene Licosahalbinsel und der dazugehörige Licosaberg sind von einem Netz alter Wirtschaftswege durchzogen. Ein Wanderweg führt am Meer entlang durch ein blühendes Küstenparadies. Selbst im Hochsommer findet man hier abgeschiedene Badeplätze und schattige Pinienhaine. Dauer der Wanderung (reine Gehzeit) : ca. 4 Stunden, Schwierigkeitsgrad : einfach bis mittelWanderung von Amalfi nach RavelloIn Amalfi angekommen, führt der Weg ein Stück Landeinwärts, um dann auf alten Eselspfaden zu münden. Quer durch die berühmten Zitronenhaine steigt er immer höher an und offenbart dabei hinter jeder Biegung ein anderes Traumpanorama auf die Küste. Dauer der Wanderung (reine Gehzeit) : ca. 3 Stunden 30 Minuten, Schwierigkeitsgrad : mittel bis anspruchsvollKüstenwanderung zu den Buchten des SüdcilentoAusgangspunkt dieser Wanderung ist Marin.a di Camerota, ein hübscher kleiner Fischerort im Südlichen Cilento. Der Höhepunkt dieser Tour ist der „Porto degli Infreschi“ - ein traumhaft schöner Naturhafen mit tiefblauem Meer. Dauer der Wanderung (reine Gehzeit) : ca. 3 Stunden, Schwierigkeitsgrad : mittel

Wanderung Punta TresinoIm Naturschutzgebiet der Punta Tresino führt dieser abwechslungsreiche Wanderweg durch üppige Mittelmeermacchia, zur Ginsterblüte ist der Tresinoberg ein regelrechtes Farbenmeer, im Frühling und Herbst ein Geheimtipp für Spargelsucher. Dauer der Wanderung (reine Gehzeit) : ca. 3 Stunden, Schwierigkeitsgrad : einfach bis mittel