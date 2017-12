Die besten Jugendreisen im Netz finden und vergleichen

Jugendreisen Kompass ist ein Vergleichsportal für Kinder- und Jugendreisen auf dem deutschsprachigen Markt.

Als Startup 2013 in Münster ins Leben gerufen, entwickelten die beiden Gründer, Marcus Schwindt und Patrick Bauer, dieses Projekt komplett in Eigenregie. Heute ermöglichen sie ihren Kunden das bisher unübersichtliche Angebot an Jugendreisen im Netz einfach und komfortabel zu durchsuchen, zu vergleichen und die gewünschte Reise direkt online zu buchen.

Der erste Urlaub alleine - das ist sowohl für Kinder und Jugendliche, als auch für ihre Eltern ein großer Schritt in die Unabhängigkeit. Die Eltern müssen dabei lernen, ihre Kinder gehen zu lassen und gleichzeitig komplett auf den jeweiligen Reiseveranstalter zu vertrauen. Die Gewissheit, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur eine unvergessliche Zeit erleben, sondern gesund und sicher nach Hause zurückkehren, ist somit unerlässlich. Der erste Urlaub alleine soll unvergesslich, sicher und einzigartig sein - doch dafür muss erst einmal die passende Reise und vor allem der richtige Veranstalter gefunden werden.

Das ist nicht so einfach: Viele verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Arten der Betreuung, unzähligen Destinatio-nen und Schwerpunkten - der Markt der Kinder- und Jugendreisen ist groß und unübersichtlich. Was im Online-Reisesektor von weltweit agierenden Vergleichsportalen wie z.B. CHECK24 oder trivago bereits abgedeckt wird, fehlte bisher für den rasant wachsenden Markt der Kinder- und Jugendreisen - aus diesem Grund will sich Jugendreisen Kompass hier klar als Ver-gleichsportal positionieren und langfristig etablieren.

Marcus Schwindt und Patrick Bauer haben es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe ihres Vergleichsportal das Angebot an Kinder- und Jugendreisen übersichtlich und vergleichbar zu machen. Der Auswahl- und Buchungsprozess verläuft schnell, einfach und sicher und Informationen zu Anbietern, Reisen und Hintergrundwissen werden transparent und gut strukturiert dargestellt. Marcus Schwindt erklärt “Wir wollen Kinder, Jugendliche und ihre Eltern da-bei unterstützen, einen guten Überblick über den Markt zu bekommen und ermöglichen ihnen durch unsere intuitive Suche, genau die Reise zu finden, die zu ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen passt.”

Die größte Auswahl an Jugendreisen im Netz

Um einen optimalen Vergleich zu ermöglichen, bietet das Startup seinen Besuchern die größte Auswahl an Kinder- und Jugendreisen im Internet. Aktuell sind die Veranstalter GO Jugendreisen, FUN Reisen, Fit Jugendreisen, Maxtours und Mango Tours mit ihrem Sortiment vertreten - dabei stehen den Besuchern Reisen für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-25 Jahren mit den Schwerpunkten Sommerreisen, Sportreisen, Surfcamps, Partyreisen, Sprachreisen, Städtereisen, Fernreisen, Kinderreisen und Winterreisen zur Auswahl. Die Zusammenarbeit mit weiteren Anbietern ist bereits geplant - der stetige Ausbau des Reise-Portfolios und eine gute Vergleichbarkeit sind somit garantiert.

Der Fokus des Vergleichsportals liegt auf einem unabhängigen Vergleich und einer intuitiven, schnellen und einfachen Suche. Jeder Kunde kann mit nur wenigen Klicks die individuell passende Reise finden, diese einfach mit anderen Angeboten vergleichen und direkt online buchen. Jugendreisen Kompass garantiert dabei den günstigsten Preis ohne zusätzliche Servicege-bühren oder versteckte Kosten. Jede Buchung wird direkt an den entspre-chenden Veranstalter weitergeleitet - völlig unabhängig vom Kunden finan-ziert sich Jugendreisen Kompass dabei über eine Provision des jeweiligen Veranstalters.