Die besten deutschsprachigen Fahrradblogs stehen fest: Rund 2.500 User stimmten bei den „fahrrad.de Blogwahlen 2017“ ab

Berlin, 15. Januar 2018. Die Liste der aktiven Fahrrad-Blogs in Deutschland ist lang.

Um die Arbeit der Blogger zu honorieren und den Lesern einen Wegweiser über Themen und besonders ambitionierte Seiten geben zu können, hat fahrrad.de - der Online-Fachhändler für Fahrräder und Zubehör - die „fahrrad.de Blogwahlen“ ins Leben gerufen. Bereits zum dritten Mal konnte die Community in sechs Kategorien knapp fünf Wochen lang abstimmen und damit die besten deutschsprachigen Bike-Blogs küren.

An der Wahl beteiligten sich rund 2.500 Personen, indem sie vom 23. Oktober bis 28. November 2017 für Ihre Favoriten abstimmten. Dazu standen rund 200 nominierte Blogs in den Kategorien Mountainbike, Rennrad, Allrounder, Radreise & Bikepacking, E-Bike sowie Nischen- & Exotenthemen zur Verfügung.

Zu gewinnen gab es für die erstplatzierten Fahrrad-Blogs der unterschiedlichen Kategorien, zusätzlich zu der besonderen Platzierung, einen 200,-€ Einkaufsgutschein von fahrrad.de. Weiterhin erhielten die Blogger drei Jahres Premium-Abos von bikemap.net, die sie nach Bedarf selber nutzen oder an ihre Leser verlosen können. Auch unter allen Teilnehmern, die abgestimmt haben, wurde ein Einkaufsgutschein von fahrrad.de verlost.

Die Übersicht der nominierten Blogs und die Gewinner der entsprechenden Kategorien sind unter www.fahrrad.de/info/fahrrad-blogwahlen zu finden.

Stimmen einzelner Blogger zur „fahrrad.de Blogwahl 2017“:

Claude Walter - Blog „CyclingClaude“:

„Vielen Dank an fahrrad.de für diese tolle Aktion und an meine Leser, die CyclingClaude gewählt haben. Die Wahl zum Top Fahrrad Blog begleitet mich nun das dritte Jahr und hat mich immer motiviert noch besser zu werden, mehr zu schreiben und mit meinen Lesern zu interagieren. Nun freue ich mich, den ersten Platz belegt zu haben - ein toller Erfolg, der mich sehr freut - nachdem bei der Premiere Platz vier heraus gekommen war und 2016 der zweite Platz.“

Michael Krähe – Blog Cyclyng.com:

„Cyclyng.com ist eines der ältesten, aktiven Fahrradblogs in Deutschland - seit über zehn Jahren und in mehr als 3.000 Beiträgen beschäftigt es sich mit allem, was mit Rennrädern, Klassikern, Musik, Japan und Kunst zu tun hat und wie das für mich alles irgendwie zusammenhängt. Ich freue mich sehr, das dies bei der Wahl von fahrrad.de honoriert wurde und ich zu den Top Fahrrad-Bloggern 2017 in der Kategorie Allrounder gehöre."

Oliver Pfeiffer – Blog rideE.bike:

„Als im letzten Jahr rideE.bike zum TopBlog2016 in der Kategorie E-Bikes&Pedelecs gewählt wurde, war ich geflasht, da mein Blog gegenüber anderen Seiten doch recht klein war. Nachdem ich in den sozialen Medien gesehen habe das die Wahl auch 2017 wieder anstand, war ich sehr gespannt wie es dieses Jahr als Titelverteidiger laufen würde. Und erneut war ich baff als ich rideE.bike wieder auf den vorderen Plätzen wiederfand. Das dies am Ende wieder auf Platz 1 in der Kategorie gipfelte macht mich besonders stolz. Es kommt demnach nicht immer auf die Masse an „Likes“ und Follower an. Am Ende kommt es auf jeden einzelnen Leser an und dafür mache ich das Ganze. Ich freue mich schon auf die Wahl 2018 und hoffe auf das Tripple.“

Caro – Blog MTB Travel Girl - Kategorie Radreise / Bikepacking:

„Es gibt so viele gute Fahrrad Blogs, die qualitativ sehr hochwertig sind und durch ihre Erfahrungen guten Content bringen. Und trotzdem wurde ich von euch auf den ersten Platz in der Kategorie Bikepacking und auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung gewählt. Erst Anfang diesen Jahres habe ich mit meinem Blog angefangen, sowie auch im Sommer mit meiner ersten Bikepacking Tour. Mit so einem tollen Ergebnis hatte ich als „Neuling“ nicht gerechnet. Danke für eure mega Unterstützung. Ihr seid einfach nur geil! (Jeder der meine Videos kennt, weiß wie das Wort „geil“ gemeint ist) Danke auch an fahrrad.de, die mich zur Top Blog Wahl 2017 nominiert und das Projekt durchgeführt haben.“