Die deutsche Rednerschule – Rhetorik Seminar und Rhetorikkurs

Die besten Rhetorik Tipps lernt man in der deutschen Rednerschule in Berlin In Berlin ist die deutsche Rednerschule beheimatet, die durch ein breites Angebotsspektrum überzeugen kann.

Hier werden allgemeine und sehr spezifische Kurse angeboten, sodass auf jedes Bedürfnis eingegangen werden kann. So können Teilnehmer in einem extra konzipierten Seminar erproben, wie man sich vor Fernsehkameras präsentieren kann. Schließlich ist jedes gesprochene Wort auf Film verewigt und wird nicht so schnell vergessen. Darüber hinaus können Interessierte ein Training unter vier Augen wahrnehmen und individuell an Gestik und Mimik arbeiten. Genauso bietet die Deutsche Rednerschule Seminare für Firmen an. Kommunikationstrainings und Präsentationtechniken vervollständigen das Angebot

Die Coaches finden immer wieder einen neuen Trick oder eine Übung, um das Gelernte noch besser zu verinnerlichen und immer wieder abzurufen. So helfen die Seminare der Rednerschule nachhaltig und zielgerichtet. Nicht nur das reine Sprechen wird gelehrt, sondern auch das dazugehörige Schreiben von Texten, um bestimmte Punkte klar zu betonen. So können Führungskräfte zum Beispiel erlernen, wie man Zuhörer mit Hilfe von bedeutungsvollen Worten packen und positiv beeinflussen kann. Genauso können Sie erlernen, wie Sie Ihren Standpunkt verbal ausdrücken können und mit Nachdruck überzeugen können. Der Fokus liegt dabei auf dem Schreibprozess, von der ersten Idee bis zur Präsentation vor Ihrem Publikum. Wie man diesen Prozess gestaltet und optimieren kann, soll Ihnen vermittelt werden, sodass Sie zu einem souveränen Redner werden. Zeit seine Rhetorik verbessern in der deutschen Rednerschule

Das Programm der deutschen Rednerschule ist sehr vielfältig und für jeden Wunsch gibt es das richtige Seminar. Egal ob für Firmen, unter 4 Augen, für Texter, für Sprecher, hier in der deutschen Rednerschule findet man stets das richtige. Beispielsweise erlernt man im Seminar Rampenlicht die wichtigsten Grundlagen rund um das Thema Rhetorik und Persönlichkeit. Das Ziel dort ist es, Sie auf Ihren Moment im Rampenlicht vorzubereiten und ihn souverän zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.deutsche-rednerschule.de/

29.01.2018 08:54

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_842698

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben