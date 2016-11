Die eluminocity GmbH expandiert nach Ungarn durch eine Partnerschaft mit DBM.

MÜNCHEN. Die eluminocity GmbH freut sich, den Abschluss einer neuen Partnerschaft mit DBM Banktechnikai Kft. (DBM) als Ausrüstungs- und Integrationspartner für Ungarn bekanntzugeben.

Installation des eluminocity Light & Charge Systems

[Großes Bild anzeigen]

Die fehlende Ladeinfrastruktur in den meisten Ländern ist immer noch das größte Hindernis für eine flächendeckende Ausweitung und den langfristigen Erfolg der emissionsfreien Elektrofahrzeuge. Viele Städte und Kommunen haben erkannt, dass das Bereitstellen einer ausreichenden öffentlichen Ladeinfrastruktur die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybriden signifikant erhöht, was zu erheblich reduzierter Luftverschmutzung und Geräuschemission insbesondere in größeren Städten führt. eluminocity bietet ein umfassendes Angebot an intelligenten und vernetzten Ladestationen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum an. Mit den vor kurzem vorgestellten neuen AC-Ladestationen, welchen speziell für den semi-öffentlichen und privat-wirtschaftlichen Raum – beispielsweise Hotels, Restaurants, Flughäfen, Messen, und Kunden- oder Mitarbeiterparkplätzen – entwickelt wurden, gibt es nun ein vollständiges Portfolio für Kommunen, Handel und Industrie. Zusammen mit den neuen Installationsoptionen „Wandmontage“ und „freistehende Stele“ kann eluminocity jedes kundenspezifische Anwendungsszenario abdecken.eluminocity und DBM haben sich für eine enge Zusammenarbeit entschlossen, um dem ungarischen Markt modernste Ladelösungen anbieten zu können. DBM ist bestrebt Ungarn zu einem regionalen Marktführer auf dem Gebiet der Elektromobilität zu machen indem es Ladestationen für Elektrofahrzeuge landesweit installiert und betreibt. Die Partnerschaft mit eluminocity erlaubt es DBM moderne Ladestationen kombiniert mit seinem innovativen Service für jeden Einsatzzweck anzubieten. Die Initiative ist Teil des Jedlik Ányos Plan, einem Elektromobilitätskonzept der ungarischen Regierung. Eine Verordnung vom Februar 2016 schreibt vor, dass Ladestationen in jedem Parkhaus aufzustellen sind. Derzeit gibt es um 1.000 Elektrofahrzeuge auf Ungarns Straßen. DBM hofft, dass diese Zahl auf 50.000 bis zum Jahr 2020 steigen wird.

Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist der Schlüssel für den Erfolg der Elektromobilität.