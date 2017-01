Die eluminocity GmbH und die Sedlbauer AG geben neue Vertriebskooperation bekannt.

MÜNCHEN. Vertriebsnetz ausgeweitet: Die in München ansässige eluminocity GmbH hat mit der Sedlbauer AG aus dem bayerischen Grafenau eine Partnerschaft über den Vertrieb von eluminocity Ladestationen geschlossen.

Ziel ist es, durch die Nutzung der zusätzlichen Vertriebsaktivitäten der Sedlbauer AG eine schnellere Marktdurchdringung in Regionen, in welchen Sedlbauer besonders aktiv ist, zu erreichen. eluminocity kann hierbei besonders auf die langjährige Erfahrung der Sedlbauer AG im Bereich Elektromobilität bauen.„Wir freuen uns mit der Sedlbauer AG einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der mit seiner Expertise und Kompetenz unsere Position im Markt der stärken wird. Insbesondere unsere Ladestationen für Elektrofahrzeuge wollen wir in Zukunft über diesen Kanal stärker und intensiver bedienen“, erklärt Sebastian Jagsch, CEO und Gründer von eluminocity.Max Halser, Vorstand der Sedlbauer AG, ergänzt: „Die innovative Ladesäule von eluminocity passt ideal in unser Produktportfolio im Bereich der E-Mobility. Da wir in diesem zukunftsorientierten Markt bereits mit eigenen Entwicklungen gut aufgestellt sind, profitieren beide Unternehmen von dieser weiter ausbaufähigen Kooperation.“eluminocity GmbH hat das modulare Light & Charge System in Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie und weiteren technologischen Marktführern entwickelt, um Straßenlaternen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu verwandeln. Die Innovationen aus dem eluminocity Portfolio bilden einen wesentlichen Bestandteil einer intelligenten Infrastruktur – für Anwendungsfälle in der Stadt und für jedes moderne Unternehmen. Die eluminocity Produkte werden bevorzugt im öffentlichen und halb-öffentlichenRaum eingesetzt. Insbesondere das Lade-Modul findet als moderner, umweltorientierter Service Anwendung in der urbanen Infrastruktur sowie auf Kunden- und Mitarbeiterparkplätzen für Industrie, Handel und Hotellerie. Mit Hilfe des LED-Modul können Energiekosten gesenkt und die Sicherheit in der Stadt wie auch auf Großparkplätzen erhöht werden. Das Connect-Modul unterstützt unter anderem die intelligente Lichtsteuerung, das Parkplatzmanagement und die Analyse von Umweltfaktoren.

Die SEDLBAUER AG, ein Unternehmen der EDWANZ Group, bietet Design, Entwicklung und Produktion von elektromechanischen Baugruppen, Ladesäulen und Ladeboxen, POS – und Kiosksystemen, Transformatoren, Stromversorgungen und induktiven Komponenten. Das Unternehmen bedient Kunden in Marktsegmenten der E-Mobility, Medizintechnik, Industrieelektronik, Elektromechanik und Bahntechnik.Die SEDLBAUER AG ist ein führender Anbieter für kundenspezifische Systemlösungen und Systemintegration. Mehr unter http://www.sedlbauer.de