Die erfüllte Zweisamkeit: Liebe mit Atmosphere Hotels & Resorts zelebrieren

Republic of Maldives/Bad Soden a.T. (Hasselkus PR – 24. November 2016) Drei Resorts, drei traumhafte Kulissen, drei einzigartig romantische Angebote: Ob ein Erneuern des Eheversprechens, eine Honeymoon-Reise oder ein schwärmerischer Urlaub im Paradies — die Atmosphere Hotels & Resorts bieten für Verliebte den perfekten Rahmen, um die Zeit zu zweit mit allen Sinnen zu genießen.

Eine Trauungszeremonie so wie man sie sich immer erträumt hatDas Erneuern des Eheversprechens wird im Atmosphere Kanifushi und im COOEE OBLU at Helengeli bereits bei der Ankunft gefeiert: Ein persönlicher Abholservice leitet die Paare zu ihren romantisch geschmückten Villa. Am Strand erleben sie eine unvergessliche Trauungszeremonie mit traditioneller Dekoration und Trommelmusik. Das „Zweite-Hochzeitserlebnis“ ist ohne den Segen des Inselhäuptlings unvorstellbar. Dazu werden Snacks und Champagner und eine zweistöckige Heiratstorte gereicht. Darüber hinaus erhält das glückliche Paar ein „Everlasting Memories“-Zertifikat mit Fotoalbum und genießt den Abend bei einem romantischen Candle-Light-Dinner. All dies sowie ein Frühstück in der eigenen Villa am Morgen danach und eine Partnermassage im Akiri Spa des Atmosphere Kanifushi/ ELENA Spa by Atmosphere im COOEE OBLU sind in dem „Renewal of Vows“ Paket inkludiert. Im OZEN by Atmosphere wird die Zeremonie mit noch mehr Extras auf das nächste Level gehoben: ein professioneller Friseur und Stylist, festliche Dekoration am weißen Strand, ein privater Sunset-Cruise, erstklassiger Champagner, ein heißes Blütenbad im Open-Air Badezimmer, sind nur einige davon. Ein besondere Geschenk bekommt das Paar schon vor der Zeremonie – zusätzlich erhält das verliebte Paar am Tag vor der Zeremonie eine spezielle SPA-Behandlung im ELENA Spa by Atmosphere.

“The Joy of Giving” - Das Geben macht uns glücklich

Ob flittern oder entspannt urlauben – alle Gäste des Atmosphere Kanifushi, COOEE OBLU at Helengeli und OZEN by Atmosphere at Maadhoo brauchen sich um weitere Nebenkosten keine Gedanken machen. Das All-Inclusive-Paket „Platinum Plus“ des Fünf-Sterne-Resort Atmosphere Kanifushi beinhaltet einen bunten Strauß an Leistungen aus Unterhaltung, Wohlfühlzeit und Kulinarik. Auch im exklusiven All-Inclusive-Plan des COOEE OBLU sind Getränke, Besuche der diversen Restaurants, Ausflüge und nicht-motorisierte Wassersportarten für alle Gäste inkludiert. Last but not the least: Das erste “Luxury-All-Inclusive” Resort OZEN by Atmosphere at Maadhoo bietet einen einzigartigen, exklusiven All-Inclusive-Plan: „The Atmosphere INDULGENCE“. So sind unter anderem die Gourmet-Verpflegung, hochwertige Alkoholika, Schnorchel- und Abenteuer-Ausflüge, ein Besuch im Fine-Dining-Unterwasserrestaurant M6m sowie - je nach Aufenthaltsdauer - Tauchgänge oder Spa-Behandlungen im ELENA SPA by Atmosphere inklusive.

Das gesamte Angebot des Atmosphere Hotels & Resorts finden Verliebte hier. Das in der Mitteilung gezeigte Bild findet sich hier.