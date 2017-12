Die große Sprachcaffe Weihnachtsaktion

Frankfurt am Main, 06.12.2017 – Der Reiseveranstalter Sprachcaffe Reisen hat sich in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion überlegt, die schon jetzt wieder Lust auf den Sommer macht.

Vom 06.12.2017 bis zum 31.12.2017 können Sie auf der Webseite von Sprachcaffe Reisen den Weihnachtsmann in Lateinamerika suchen, der Buchstaben im Gepäck hat. Wenn Sie aus dem Buchstabensalat das Lösungswort zusammensetzen, können Sie mit etwas Glück eine Reise nach Kuba gewinnen.

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Finden Sie den Weihnachtsmann auf der Webseite von Sprachcaffe Reisen https://www.sprachcaffe-reisen.de/weihnachtsgewinnspiel2017-teilnahme.htm. Unternehmen Sie eine kleine Reise nach Lateinamerika und suchen Sie den Weihnachtsmann zwischen den Reiseangeboten von Sprachcaffe Reisen.

Der versteckt sich mit jeweils einem Buchstaben bei verschiedenen Reisen. Im Gepäck immer eine kleine Hilfestellung, damit Sie auch den nächsten Buchstaben finden.

Nun müssen Sie nur noch das Lösungswort in die richtige Reihenfolge setzen und mit etwas Glück reisen Sie selbst bald nach Kuba!

Eine Reise nach Kuba gewinnen

Als Hauptgewinn winkt eine einwöchige Rundreise auf Kuba für 1 Person. Entdecken Sie den Westen der Karibikinsel auf dem Fahrrad während einer Aktivreise und erleben Sie den besonderen Charme des Landes! Sie besuchen die Hauptstadt Havanna, das berühmte Tabakanbaugebiet im Viñales-Tal, Nationalparks und Traumstrände.

Weitere Gewinne sind ein 100 Euro Reisegutschein vom Outdoorshop Unterwegs, ein medizinisches Reisekissen von mySheepi im Wert von 89 Euro und ein Probierset mit verschiedenen Schokoladen- und Kaffeesorten aus der ganzen Welt von Try Food.

Über Sprachcaffe Reisen

Der seit über 30 Jahren tätige Reiseveranstalter und Kubaspezialist bietet vielfältige Erlebnisreisen in die Länder Lateinamerikas, Asiens und Europa an. Trenddestinationen wie Kuba, Mexiko, Costa Rica oder Peru können dabei auf ganz unterschiedliche Weise entdeckt werden: ob auf einer aktiven Rad-, Wander- und Tanzreise, oder lieber ganz entspannt mit dem Oldtimer durch die Altstadt Havannas und am Strand entspannen, ob gemeinsam in der Gruppe reisen oder ganz individuell z.B.

mit dem eignen Mietwagen – Sprachcaffe Reisen kreiert für jeden seinen ganz persönlichen Traumurlaub.