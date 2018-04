Die heimlichen Tränen der Mütter… Weshalb eine z.B. 65jährige Mutter kein Schema-F-Geschenk verdient hat, auch nicht am Muttertag

TRIANOmedien, Windhagen, Filmproduktion mit zügigem Direktversand an Besteller, weist darauf hin, daß Muttertag mit großen Schritten näher kommt.

Am 13. Mai ist es soweit.

Doch muß der Muttertag nach Schema-F inszeniert werden? Alle Jahre wieder derselbe Anlaß, dieselben Rituale, dieselben Geschenke von der Stange des nächsten Supermarktes oder Blumenladens …

Will das Ihre Mutter wirklich??

Reicht ihr eine routinierte Aufmerksamkeit, ein routiniertes Lächeln, eine Umarmung und ein "Hier für Dich!"

Eigentlich einmal Zeit, um die alten Gewohnheiten aufzubrechen.

Wie?

Indem Sie Ihre Mutter mit etwas überraschen, was ihr Freude von innen heraus beschert. Freude und Wohlgefühl ohne Süßwaren, ohne Likör oder vergängliche Schnittblumen.

Wenn Ihre Mutter enttäuscht ist, dann wird sie Ihnen das ggf. nicht sofort zeigen: Die heimlichen Tränen der Mütter ...

Was kann einem eine nachhaltige Lebensfreude von innen heraus bescheren?

Der Blick zurück in die eigene Kindheit und Jugend - mit einer Filmzeitreise.

Einer von zahlreichen TRIANOmedien-DVD-Filmen: "Unser Jahrgang 1953 - vom Baby bis zum Twen". Passende weitere Geschenkfilme gibt es auch für die 1920er Jahre-Jahrgänge, Vorkriegskinder, Soldatenkinder, Kriegskinder, Nachkriegskinder + weitere Babybo

[Großes Bild anzeigen]

Hier ein Fingerzeig - heute speziell für liebe Menschen vom Jahrgang 1953, die 64- und bald 65jährigen Mütter:

Damals, als die Generation vom Geburtsjahrgang 1953 noch jung war. Damals in ihrer Kindheit in den 50ern und Teenager- und Twenzeit in den 60er und 70er Jahren. Damals, als alles noch frisch und jung war. Damals, als die meisten von ihnen noch voller Hoffnungen und Erwartungen jedem neuen Tag ihres jungen Lebens entgegentraten.

Diese Zeit der größten Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen an das eigene Leben in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren dieser Geburtsjahrgänge lassen sich noch einmal nacherleben. Hautnah. Mit einer filmischen Zeitreise, die zurück in die Zeit zwischen 1953 und 1980 geht. Aufnahmen von den damals jungen Menschen, die 1953 geboren worden sind. Privatgedrehte Filme.

Noch einmal kann man die jungen Menschen von damals sehen. Mit ihren Accessoires, ihren Frisuren und Kleidern. Groß auf Ihrem Bildschirm daheim. Noch einmal kann der Beschenkte sich so in die Zeit seiner eigenen Jugend zurückversetzen:

+ die ersten eigenen Puppen und Teddies, Spielzeugautos, Schaukelstühle, Puppenhäuser, Kasperletheater, kurz das damalige Spielzeug aus Holz, Blech, Bakelit und schon Kunststoff

+ die Schulzeit ab 1959/1960

+ die ersten eigenen Fahrräder, Mopeds ("Maschinen") von Zündapp, Hercules, Honda, Kreidler-Florett und gebrauchte Autos wie VW-Käfer, OPEL Kadett A, Renault R 4, Citroen 2 CV / Ente, Volkswagen Bully, oder ein Opel Rekord und Ford Taunus aus den 50er Jahren ...

+ die Frisuren wie von Jackie Kennedy & den Pilzköpfen der Beatles, oder Emma Peel, Roy Black, Twiggy oder Julie Driscoll und hochtoupierten Haaren

+ die "Klamotten" von einst: Miniröcke, Nietenhosen, Cordhosen, Bikinis, T-Shirts, vorne zusammengeknoteten Blusen, Trachten-Look, Op-Art-Muster, Pop-Art-Muster, ...

+ die anfangs Pastell-Farben und zum Ende der 60er Jahre hin orange, blau und gelb

+ die 60ies Technik wie Kassettenrecorder, Hifi-Anlagen von BRAUN, Tonbandgeräten, Beat-Boys als Taschentransistor-Radios, erste Farbfernseher, …

Beschenkte vom Jahrgang '53 werden damit vielfältig an eine eigene Erlebnisse erinnert werden: "Kinder, das waren noch Zeiten! Weißt Du noch …?"

Mit dem DVD-Film "Unser Jahrgang 1953 vom Baby bis zum Twen" kann man 51 Minuten lang in vergangenen Zeiten und den eigenen Erinnerungen daran schwelgen. Dieser Film der Filmproduktion TRIANOmedien bringt den Angehörigen vom Geburtsjahrgang '53 noch einmal die kleinen Dinge des einstigen Alltags nach Hause auf den Fernseher.

Schöne Erinnerungen an die eigenen Kindheitszeiten können Wohlgefühl schenken. Wenn die Seele gestreichelt wird, dann können auch Betrübnis oder etwaige körperliche Einschränkungen einmal in den Hintergrund treten.

Der Film "Unser Jahrgang 1953 vom Baby bis zum Twen" zeigt das Alltags-Leben der damaligen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen Geburt in 1953 und den folgenden 27 Jahren.

Ein schönes Geschenk zum Geburtstag oder einfach zwischendurch:

"Für Dich, denn ich freue mich, daß Du lebst, daß Du da bist!"

Übrigens, die '53 werden auch nicht mehr mehr werden ...

Eine liebenswürdige Geschenkidee, um in Erinnerungen zu schwelgen: "Da waren wir noch jung! Weißt Du noch …?"

Dies ist lediglich EIN EINZIGER der Zeitreise-Filme von TRIANOmedien im Westerwald. Es gibt zahlreiche weitere TRIANOmedien-Filme für die zwischen 1920 und 1976 Geborenen. Jahrgangschroniken, die im Jahr der Geburt starten und über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte das Aufwachsen der jeweiligen Jahrgangsgenerationen zeigen.

Passende Geschenk-Filme gibt es von TRIANOmedien für die 1920er Jahre-Jahrgänge, Vorkriegs-Kinder, Soldaten-Kinder, Kriegs-Kinder, Nachkriegskinder und die Babyboomer-Generation der 50er und 60er Jahre sowie für die Pillenknick-Generation der späten 60er und frühen 70er Jahre.

Auf der Produktions- und Vertriebs-Plattform der Filmproduktion sind zu jedem der Jahrgangs-Filme Trailer-Vorschauen zum Anschauen.

TRIANOmedien produziert seit über sieben Jahren:

- Jahrgangs-Filme

- Kinder-Jahre-Filme

- Jugend-Jahre-Filme

Jeder DVD-Film aus der Westerwälder Filmproduktion TRIANOmedien enthält noch einmal in chronikartiger Form die Kindheit und / oder Jugend-Zeit folgender einzelner Geburtsjahrgänge:

1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976

Dafür haben die Mitarbeiter von TRIANOmedien in intensiver Detailarbeit aus jeweils hunderten von historischen privaten Filmrollen alles herausgesucht und digital kopieren lassen, was für die Kindheit und Jugend der einzelnen Jahrzehnte so typisch war:

+ Das zeitgenössische Spielzeug wie z.B. Teddies, Puppen, Puppenstube, Puppenwagen, Eisenbahn, Spielezeugautos, Kasperletheater, Schaukelstuhl, Tischfußball, Kettcar, Mensch-Ärgere-Dich-nicht!, Fußbälle und und und

+ Die zeitgenössische Kleidermode der Kinder und Jugendlichen: Z.B. von Strampelhosen über Wollmützen, bisweilen kratzende Wollstrümpfe, Bleyle-Hosen im Matrosen-Look, Sommerkleider, Lederhosen, Faltenröcke, Nietenhosen, Pullover, Sweatshirts, Cordhosen, Miniröcke, Blue Jeans, T-Shirts, taillierte Blusen oder Schulterpolster, Strickwesten, Norwegerpullover, NATO-Anoraks und und und

+ Die zeitgenössische Frisuren-Mode wie z.B. Zöpfe, Pferdeschwänze, Bubikopf, Seitenscheitel, Entenschwanz, Bugwelle, Beatles-Mähne, Bienenkorb-Frisuren, hochtoupierte Haare, Dauerwellen, Afro-Look, Pony-Schnitt, Pagenkopf, Punk, Popper, "Vokuhila", Wave-Look, Föhnfrisuren, und und und

+ die zeitgenössischen Kinderwagen, Dreiräder, Fahrräder mit und ohne Stützrädern, Bollerwagen, Seifenkisten, Mopeds, Mofas, Mokicks, Motorräder, Motorroller und ersten (!) eigenen Autos

+ Das zeitgenössische Schul-Leben in den 30er, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er Jahren: Die Schulhöfe und Klassenräume von damals.

+ Die Accessoires oder kleinen Dinge zwischen Spielzeug und Kleidung, die manchmal so wichtig sein können. Allein die Frage GEHA oder PELIKAN,

LEVIS oder WRANGLER,

FISCHERTECHNIK oder LEGO

GOLF oder KADETT

COMMODORE oder AMIGA

konnte seinerzeit Glaubenskämpfe auslösen. Damals: "Weißt Du noch...?!"

Diesen und zahlreichen weiteren Details hat TRIANOmedien aus historischen Filmrollen jahrelang zusammengetragen. Dafür waren etliche Tausend zeitgenössischer Privatfilmrollen vonnöten.

Aus seinen umfassenden Filmarchiven mit privaten Filmaufnahmen kann TRIANOmedien schöpfen und diese drei Filmreihen produzieren:

1) Unsere Kinder-Jahre in den 30ern / 40ern

2) Unsere Jugend-Jahre in den 40ern / 50ern / 60ern / 70ern / 80ern

3) Unser Jahrgang 19XY vom Baby bis zum Twen

Filmvorschauen zu jedem einzelnen der von TRIANOmedien produzierten Filme für die zwischen 1920 und 1976 Geborenen finden sich auf der Produktions- und Vertriebsplattform im Internet.

Alle Filme für die Geburtsjahrgänge 1920 bis 1976 sind dort direkt erhältlich.

Per Online-, Brief- oder Telefon-Bestellungen direkt aus der Filmproduktion ohne den Umweg über irgendwelche Zwischenhändler und Handelsplattformen sind dort möglich: Direktkauf beim Produzenten.

Täglich werden Filme direkt aus der Produktion im Westerwald zum Besteller verschickt.

Die meisten Filmsendungen haben innerhalb Deutschlands eine Laufzeit von nur 1 bis 2 Werktagen bis zum Besteller oder Geschenkempfänger.

Die Anlässe zum Verschenken von Lebensfreude sind so vielfältig wie das Leben selbst: Genesungs-Geschenke, Gast-Geschenke, Überraschungs-Geschenk. Geburtstage, Jubiläen (Hochzeit, Verlobung, Konfirmation, Kommunion, …), Namenstage und Klassentreffen.

Der nächste Geschenk-Anlaß naht im Sauseschritt …

z.B. ,Geburtstag, Jubiläen wie goldene oder gar diamantene Hochzeit oder Konfirmation, als Gastgeschenk, ein Genesungs-Geschenk, das nächste Klassentreffen, Jahrgangsstufentreffen oder einfach zwischendurch als Überraschung ...

Die Filmproduktion TRIANOmedien mit zügigem Last-Minute-Direktversand an Besteller archiviert zudem in ihren Privatfilmarchiven etliche Tausende historischer Filmoriginale. Gedreht von Amateuren oder auch privat von Filmschaffenden. In den 1920er, 1930er, 1940er, 1950er, 1960er, 1970er, 1980er, 1990er Jahren auf Formaten wie Normal 8, Super 8, 9,5 mm, 16 mm oder auf Videokassetten aufgenommen. Historische Farbfilme oder Schwarz-Weiß-Filme.

Fernseh-Produktionen und große TV-Sendergruppen werden bei ihrer Recherche nach authentischen Filmaufnahmen - seien es Privatfilme wie Amateurfilme, Werksfilme oder Footage-Material - bei TRIANOmedien fündig. Alle diese Filmunikate sind weder zensiert noch im offiziellen Auftrag gedreht worden.

Denn in den Archiven von TRIANOmedien finden sich keine der bekannten staatlichen Propaganda-, Wochenschau-, Tagesschau- oder inszenierten Werbe-Filmaufnahmen.

Authentischer Alltag und authentische Sicht auf das Leben von einst in den Zwanziger, Dreißiger, Vierziger, Fünfziger, Sechziger, Siebziger und Achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Außerdem der private Blick auf markante Ereignisse in der NS-Zeit, im Krieg, in der Nachkriegszeit, in den Wirtschaftswunder-Jahren, in den goldenen 60er, in den freizügigen 70er und bunten optimistischen 80er Jahren.

Darüberhinaus verfügt TRIANOmedien in seinen Privatfilmarchiven über bislang unveröffentlichte Film-Unikate, die das einstige Leben in Europa, Australien, Afrika, Asien und Nord- und Südamerika zeigen. Die Privatfilme von TRIANOmedien decken das Alltagsleben in den 1920er, 1930er, 1940er, 1950er, 1960er, 1970er, 1980er Jahren in Deutschland und anderen Ländern und Kontinenten ab.