Die kukkis sind los - das spannende Startup aus Berlin

Liebe Pressevertreter, liebe Kollegen, die spannendste Getränkeinnovation des Jahres geht an den Start.

Als erster Cocktail überhaupt kommen kukkis bereits komplett mit frischen Früchten und Eis in der Flasche zur Welt. Nie wieder laufwarme Drinks an heißen Sommertagen im Grünen, Schluss mit randvollen Gläsern, die den Lieblingssong auf der Tanzfläche nicht überleben. kukkis bieten handlichen und eiskalten Premium-Cocktailsgenuss, wie frisch gemixt. Eine einzigartige Abfülltechnologie sorgt für fünf eiskalte kukki-Sorten, die mit reinen Fruchtsäften und hochwertigen Spirituosen von 12 Mitarbeitern in Handarbeit hergestellt werden und seit einigenWochen den Markt entern - mit überwältigender Resonanz.Das Berliner Startup verpasst dem Thema Cocktail einen völlig neuen Anstrich und entwickelte ein Lifestyle-Getränk, das den urbanen Zeitgeist trifft und Genießer anspricht, die genau wissen was sie wollen: Unabhängigkeit, Flexibilität, hohe Qualität und keine Kompromisse im Geschmack.Die Idee von kukki entstand bereits 2002, viele Jahre wurde an der Idee, dem Konzept und den Rezepten gefeilt, bevor Jahre später eine eigene Eiswürfelmaschine, zärtlich kukkifant genannt, entwickelt wurde um das Eis für die Cocktails in der perfekten Konsistenz zu produzieren.Als Vorbild diente Gletschereis, das hervorragend kühlt und Konservierungsstoffe überflüssig macht. Unzählige Testläufe, schlaflose Nächte und viele Jahre später gehen die kukkis in Serienproduktion. Die beiden kukki-Erfinder und Ingenieure Josef „Sepp“ Klemm und Saif Hamed produzieren mit ihrem Team im Berliner Produktionsoffice aktuell fünf leckere Klassiker aus puren und frischen Ingredienzen:El Presidente, Mule, Boston, Ladykiller und Sex on the Beach.Alle kukkis sind glutenfrei, vegan, frei von Konservierungs- und Farbstoffen und haben einen Alkoholgehalt von 10,3%. Jeder kukki wird „handmade with love“ produziert und wandert durch nicht weniger als 10 Hände.„Wir wollten die Messlatte für Geschmack, Qualität und Technologie sehr hoch hängen. Das haben wir geschafft, jetzt muss kukki in die Kühlschränke der großen Events, Festivals und Szenetreffs. Speziell hier hat der kukki der Cocktailbar in Sachen Effizienz, Warenausschuss, Haltbarkeit und Personaleinsatz einiges voraus, schmeckt gleichzeitig großartig und ist immer etwas länger kühl als die anderen Getränke!“, gibt Klemm das Alleinstellungsmerkmal und die ehrgeizige Vision vor. „Wir produzieren auch in PET- Flaschen, was uns für Veranstalter in puncto Sicherheit noch attraktiver macht. Verkaufte kukkis können einfach gezählt werden, das ist sehr transparent und entscheidend für Veranstalter “, ergänzt Hamed.Die junge Firma bietet ihren Kunden ein Sorglos-Paket, liefert eigene Kühlschränke mit kukkis vor Ort an, die bei -7 Grad gekühlt werden. Der kukki muss nur gut 10 Sekunden über Kopf geschüttelt werden, Strohhalm rein und los geht’s.

Die Veranstaltungen sind nur der Anfang, das kukki-Team will mehr: Mitte Oktober ist der Onlineshop an den Start gegangen, ein Logistiker mit großer Erfahrung im Kühltransport ist ebenfalls an Board. Ab sofort kann jeder einen kukki-Vorrat für zu Hause bestellen.Ein verlockendes Angebot, denn kukkis halten sich bei -20 Grad gut 12 Monate im Tiefkühler und machen jeden Anlass schöner. Der Produktionsstandort Berlin hat für kukki einen großen Mehrwert. Schulter an Schulter mit anderen Startups, ein probierfreudiges Publikum, das Innovation schätzt, hippe, bewusste und international denkende Menschen. Das ist die richtige Umgebung für ein junges Unternehmen wie kukki.Das Team verfolgt einen straffen Plan, setzt sich aber bewusst keine langfristigen Grenzen, weder für das Portfolio noch für Absatzmärkte. Die größte Inspiration kommt von den Kunden, die täglich neue Sorten vorschlagen und sich das Produkt zu eigen machen. Was kann es schöneres für ein Startup geben!kukkis aus Berlin machen hochwertige Cocktails zum absoluten Allrounder - immer und überall. Seien Sie dabei.Vielen Dank für Ihr Engagement.

