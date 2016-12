Die neue Art, zu wohnen - Haus Weingarten von Keitel Haus

Keitel Haus ist im Titelthema des Magazins „Hausbau“ in der Ausgabe 11/12 2016 vertreten.

Vorgestellt werden Villen, die alle Facetten zeigen. - „Von klassisch bis modern“ ist alles dabei. Keitel Haus wird in einem dreiseitigen Bericht mit der Stadtvilla „Haus Weingarten“ vorgestellt. Dieses wunderschöne Fertighaus, ist individuell und einzigartig. Dabei verkörpert es den modernen Lebensstil.

Das Haus Weingarten ist das, was man heutzutage unter eine modernen Stadtvilla versteht. Das großzügig geplante Haus verbindet die Vorzüge einer zweigeschossigen Bauweise mit denen eines zeitgemäßen Wohnkonzepts. Auf den ersten Blick fällt das mediterrane Design des Hauses auf. Das spricht nicht nur optisch an, sondern hat auch einige praktische Vorteile. Durch warme Farbtöne wird das mediterrane Aussehen der Fertigvilla zusätzlich unterstrichen. Das kommt bei Baufamilien jeden Alters gut an. Die Fassaden sind symmetrisch aufeinander abgestimmt. Betritt man das Haus fällt sofort der großzügig geplante Wohnbereich ins Auge. So lebt man im Jahr 2016. Viel Glas schafft eine freie Atmosphäre. Transparenz ist beliebt. Doch auch Geborgenheit kommt bei diesem Baukonzept nicht zu kurz. Gliedernde Elemente schaffen das perfekte Gegenstück zu der ansonsten offenen Bauweise.

Keitel Haus ist ein renommiertes Familienunternehmen, dass sich auf den individuellen Fertigbau spezialisiert hat. Mit freier Planung und der Erfüllung individueller Wünsche begeistert das Bauunternehmen seine Kunden immer wieder.

Ein breite Palette an verschiedenen Haustypen macht das Angebot perfekt. Kennenlernen kann man das Unternehmen unter https://www.fertighaus-keitel.de.