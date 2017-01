Die neue Ausgabe von Das Örtliche für den Rheingau: Mobil, Online und als Buch. Im Rheingau erfolgen bereits 39,86 Prozent der digitalen Aufrufe auf Das Örtliche über mobile Endgeräte.

22.886 private und geschäftliche Kontaktdaten / Mobiles Angebot immer beliebter / Das Örtliche für den Rheingau liegt zur Abholung bereit / Bis zu 30 Prozent neue Daten

Frankfurt / Rheingau. Das Örtliche für den Rheingau: Aktuelle Kontaktdaten für Eltville, Kiedrich, Walluf, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Rüdesheim und Lorch mobil, online und im Buch. Die neue gedruckte Ausgabe enthält 22.886 private und geschäftliche Kontaktdaten auf 280 Seiten. Bis zu 30 Prozent der Daten sind aktualisiert. Die Telefonbücher liegen ab sofort bei den regionalen Postfilialen und –agenturen sowie den teilnehmenden REWE- und Netto-Märkten kostenfrei zur Abholung bereit. Herausgeber von Das Örtliche für den Rheingau ist der Adolf Christ Verlag in Kooperation mit DeTeMedien.

Das Örtliche Mobil und Online – 365 Tage im Jahr aktuelle Kontaktdaten

Das digitale Angebot von Das Örtliche umfasst zusätzlich zum Online-Portal http://www.dasoertliche.de , das Mobil-Portal mobil.dasoertliche.de, sowie die Das Örtliche-Apps. Die mobilen Angebote von Das Örtliche erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit und machen bereits 39,86 Prozent der digitalen Nutzung aus. Die smarten Zusatzfunktionen wie Aktuelle Angebote, die Benzinpreissuche oder die themenbasierten Spezialsuchen nach Restaurants, Supermärkten und Geldautomaten begeistern die Generation Smartphone.

Das Örtliche für den Rheingau liegt zur Abholung bereit.

Unter http://www.dasoertliche.de/mobil/ stehen die Das Örtliche-Apps kostenfrei zum Download bereit.

Weitere Informationen sowie Pressebilder auf newsroom.christverlag.de.

Über Das Örtliche:

Das Örtliche ist das führende deutsche Telekommunikationsverzeichnis, wenn es um die lokale Suche geht. Rund 94 Prozent der Deutschen kennen Das Örtliche*. In gedruckter Version gibt es 1047 Ausgaben, die Gesamtauflage aller Verzeichnisse beträgt rund 34 Millionen Exemplare. Weiterhin verzeichnet http://www.dasoertliche.de bundesweit durchschnittlich rund 17 Millionen Besuche im Monat**. Auch die Nutzung der Mobil-Anwendungen steigt stetig an. Rund 5,7 Millionen Mal wurden die Apps für Android, BlackBerry, iPad, iPhone und Windows Phone heruntergeladen Als Werbepartner von weit über 1 Millionen Gewerbetreibenden ist Das Örtliche einer der bedeutendsten Werbeträger in Deutschland.

