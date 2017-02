Die neue Ninja von KAWASAKI 2017

Hepco & Becker bringt Zubehör für das neue Einsteigerbike von Kawasaki raus, die Ninja 650.

Wieder mit dabei ist das Trägersystem C-Bow von Hepco&Becker in schwarz für 169,50 €, lieferbar in KW 11, Mitte März.

Passendes Gepäck für den Träger gibt es auch von Hepco&Becker. Beispielsweise wird die Royster Seitentasche, erhältlich mit schwarzem oder gelben Reißverschluss, für 249,90 € pro Satz angeboten. Diese ist wasserdicht durch eine integrierte Innentasche aus Polyester. Ebenfalls wasserdicht sind die Reißverschüsse. Auch der Orbit Sidecase Satz für 329,50 € wird als Gepäckbeispiel genannt. Das Orbit Sidecase ist durch eine integrierte Dichtung in Signalfarbe wasserdicht. Zudem hat es ein All-In-One Schlosskonzept.

Da das Heck der Ninja 650 baugleich mit der Z 650 ist, gibt es auch für die Ninja ein Sportrack in schwarz für 163,00 € sowie auch ein Minirack, ebenfalls schwarz, für 179,50 €. Beides wird auch Mitte März lieferbar sein.

Für beide Rack Varianten ist die STREET Hecktasche inklusive dem Hepco&Becker Lock it Hecktaschenhalter geeignet. Diese gibt es für 169,50 € pro Stück. Sie hat einen Rundum-Reißverschluss zur Volumenvergrößerung, sodass sie von 7 Liter auf 12 Liter vergrößerbar ist.

Wer lieber ein Topcase befestigen möchte kommt ebenfalls nicht zu kurz. Dafür bietet Hepco&Becker sein Alurack (179,50 €) oder sein Easyrack (209,50 €) in schwarz an. Auf diesen beiden Racks können die Hepco&Becker Topcases befestigt werden. Spezielle Hinweise zu den verschiedenen Topcases findet man beim jeweiligen Topcase im Hepco&Becker Onlineshop.

Ebenfalls als Gepäcksystemlösung wird der Hepco&Becker Lock it Tankring vorgestellt. Dieser wird in KW 17, Ende April für 59,90 € lieferbar sein.