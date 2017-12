Die neuen rugged fanless PCAP SoC Touchscreen-Systeme der WEWA AG

Die WEWA AG hat neue, verbesserte rugged PCAP Touchscreen-PCs entwickelt und somit auf verschiedenste Kunden und Marktwünsche reagiert und zugleich durch größere Produktionsaufkommen die Preise deutlich senken können.

Zum einen sind die PCAP Touch-PCs in Smartphone-Optik mit einem rahmenlosen Rand im frameless Design aus Aluminiumlegierung versehen worden, was wesentlich zur unempfindlicher gegen Kratzer und Stöße beiträgt und die Systeme noch stabiler und robuster macht, zum anderen sind viele weiter kleine Verbesserungen in die Produktion der neuen Geräte eingeflossen.Alle Geräte sind jetzt mit lüfterlosen Intel SoC Industrie-Mainboards und Marken SSDs ausgestattet worden, was zu einem geräuschlosen Betrieb von 0 Dezibel und eine höhere Haltbarkeit der Geräte, führt.Weitere Verbesserungen sind z.B. schraubbare Stromanschlüsse, eine schraubbare Abdeckung der Anschlüsse, sowie mehrere RS232 bzw. RS485 Anschlüssen für die Maschinensteuerung. Die IP65 Front hält den meisten aggressiven Umwelteinflüssen wie z.B. ätzenden Aerosolen und Lösungsmitteln stand. Alle neuen Systeme sind für den permanenten Einsatz 24/7 in rauer Arbeitsumgebung geeignet, was bei dieser rahmenlosen Smartphone-Optik, bei der Mehrzahl verschiedenster Anbieter von Digital Signage Systeme, nicht gegeben ist.„Als Nischenspezialist, gerade für kleine und mittlere Panel-Größen, müssen wir uns von unseren Mitbewerber deutlich absetzen. Die stetige Weiterentwicklungen unserer Systeme ermöglicht den weitergehenden Erfolg unserer Touchscreen-Systeme im europäischen Markt“, so der Marketing und Vertriebsleiter Meik Westermeier, „mit unserem professionellen Know-How , unseren eigenen In-House Entwicklungen, deutschen Qualitäts- und Managementrichtlinien können wir die Schwämme der europäischen Anbieter asiatischer, Billigprodukte von qualitativ minderwertigen Geräten, die Stirn bieten.“Die jahrelange Erfahrung und das Know-How der WEWA AG ermöglicht branchenspezifische, individuelle Betreuung verschiedenster Kundenwünsche am POS, POI oder in der Industrie.