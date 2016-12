Die richtige Körperpflege im Winter

Das ganze Jahr über ist die richtige Körperpflege für Mutter und Kind ein wichtiges Thema.

Doch gerade im Winter hat die Haut besondere Ansprüche. Kälte und trockene Heizungsluft strapazieren die empfindliche Haut und machen ein ausgiebiges Pflegeprogramm notwendig. Auf bellybutton.de können sich Mütter für sich und ihre Kinder mit den passenden hochwertigen Pflegeprodukten ausstatten, die gezielt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Mit Müttern und Hebammen entwickelte Produkte

Um die hohe Qualität der Pflegeprodukte gewährleisten zu können, vertraut das Unternehmen bellybutton bei der Produktentwicklung auf Mütter und Hebammen, denn wer sonst könnte besser wissen, welche Bedürfnisse insbesondere die zarte Babyhaut hat. Die Formulierung der Pflegeprodukte beruht auf der natürlichen Käseschmiere, durch die die Babyhaut bereits im Mutterleib geschützt wird. Es kommen allein natürliche Wirkstoffe zum Einsatz, auf umstrittene Inhaltsstoffe wie Parabene und Silikone wird bei Bellybutton verzichtet. Dafür setzt man auf beruhigendes Vitamin E sowie körperverwandte Lipide. Die Baby-Serie von bellybutton umfasst die Produkte Streichelzart – Pflegecreme für Gesicht und Körper, so Sanft – Pflegeöl und die Bademaus – ein Pflegebad und Shampoo. Für die Pflegeserie für Mütter wird pflanzliche Zellkosmetik genutzt. Durch Arganstammzellen und natürliche Öle sollen Elastizität und Erscheinungsbild der Haut verbessert werden. Zur Mama Pflegeserie gehören die Produkte Wohlfühlzeit – eine Duschlotion 2in1 sowie das Streifenlos Körperöl, das Streifenlos BodyBalm, um Dehnungsstreifen vorzubeugen, die Baby-Pflegelotion Samtweich und das Mama-Deo Hitzefrei.

Alles für Mutter und Kind

Nicht nur Pflege ist bei bellybutton ein wichtiges Thema. Junge Mütter finden hier eine Vielzahl an Produkten für sich und ihr Kind, von Mode über Kindermöbel bis hin zu Geschenkideen. Auch wenn Präsente für Babypartys gesucht werden, ist bellybutton.de die passende Adresse. Aktuell steht ein Sale mit ausgewählten Produkten zur Verfügung.



Weiterführende Informationen zum Thema auf:

http://www.bellybutton.de/de/ausstattung/pflege/produkte

Kurzprofil:

Getreu dem Firmenmotto „Wir glauben an Kinder“, führt bellybutton.de alles, was Mütter für die Zeit der Schwangerschaft und danach für sich und ihre Kinder benötigen. Das Unternehmen bietet einen kompetenten Kundenservice, der alle Fragen zu Produkten und Bestellung telefonisch oder per E-Mail beantwortet. Bei bellybutton.de ist auch ein Kauf auf Rechnung möglich.



Unternehmensinformation:

bellybutton International GmbH

Donnerstraße 20

22763 Hamburg

Tel: 040/ 54 80 68-0