Die schönsten Sport-Spots in unseren Städten. IOS-Technik startet mit einer Kampagne für mehr Bewegung.

21.04.2017 Unter dem Motto „IOS-Technik bewegt mehr“ hat der Einlagenspezialist aus Willich eine Kampagne gestartet, bei der die schönsten Sport-Spots in ausgewählten deutschen Städten vorgestellt werden.

Den Anfang bildet Düsseldorf.Zum Jahresbeginn gehört es zu den guten Vorsätzen, sich in Zukunft mehr zu bewegen. IOS-Technik zeigt in einer Kampagne, die am 18. April gestartet wurde, wo Sportbegeisterte die besten Sport-Spots finden. Gestartet wird mit der Stadt Düsseldorf und den interessantesten Sport-Clubs, Sport-Vereinen oder sonstigen Sport-Locations, Parks und Freizeitanlagen dieser Stadt. Zielgruppe der Kampagne sind Familien, Senioren, Betriebssportler, Breitensportler und alle Menschen, die sich einfach gern bewegen möchten.„Unsere Sport-Spots haben für jeden etwas zu bieten. Nervenkitzel ist auch garantiert. Es ist uns einfach wichtig, Menschen für Bewegung zu begeistern. Denn Bewegung wirkt sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Sie ist die beste Medizin, die fit hält, Spaß macht und für Ausgeglichenheit sorgt“, erklärt IOS-Chef Axel Klapdor das Ziel der Kampagne.Als Ausstatter für Breiten- und Profisportler lotet IOS-Technik stets die neuesten Fun-Sportarten aus. Denn diese stellen auch neue Anforderungen an die in der eigenen Manufaktur hergestellten Schuheinlagen für die beliebten Freizeitaktivitäten. Aber auch für den Leistungssport und den Alltag.„Es ist sehr wichtig, auf das richtige Schuhwerk und eine optimale Passform der Schuhe zu achten. Dazu gehören Sportschuheinlagen die individuell für den Träger gefertigt und auf die jeweilige Sportart abgestimmt sind. So können Asymmetrien der Körperstatik reduziert, der Körper axial aufgerichtet und die Füße geschützt und gestützt werden“, sagt IOS-Marketing- und Vertriebsleiterin Karin Wiessmann.Nach dem Auftakt mit der Sportstadt Düsseldorf werden Städte wie Willich, Kaarst, Mönchengladbach, Krefeld, Neuss und viele weitere Städte im Fokus der Kampagne stehen.