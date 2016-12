Die stillen Helden der Küche von simplehuman

simplehuman widmet sich unter dem Motto „tools for efficient living“ den stillen Helden der Küche und rückt Alltagsgegenstände wie Abtropfgestelle, Abfalleimer und Seifenspender in den Mittelpunkt.

Wir haben sie immer um uns herum, ohne sie bewusst wahrzunehmen – die stillen Helden der Küche. Sie erleichtern uns den Alltag, nehmen uns Arbeit ab und ermöglichen mehr Zeit für uns und unsere Lieben. Als selbstverständlich angesehen, finden sie nicht die Beachtung, die sie verdienen. Doch was würden wir nur ohne sie machen?

Um die Anerkennung zu gewähren, die ihnen zusteht, widmet sich simplehuman unter dem Motto „tools for efficient living“ ganz diesen Alltagsgegenständen. Vom praktischen Abtropfgestell bis hin zu intelligenten Abfalleimern und Seifenspendern mit Sensor, bietet simplehuman den passenden Helden für Ihre Küche.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl der großen Helden:

Sie spülen, ich trockne ab!

Harmonisch und stilvoll fügt sich das Abtropfgestell mit Stahlrahmen (Produktref. KT1154, Preis 99,99 €) von simplehuman in das Design moderner Küchen ein.

Das Abtropfgestell von simplehuman: Ein stiller Held der Küche. (simplehuman)

Gleich ob Messer, Teller oder gar empfindliche Weingläser, sämtliches Geschirr findet hier seinen passenden Platz. So bewahrt der Messerblock aus natürlichem Bambus Messer sicher auf und schont die scharfen Klingen. Der Weinglashalter bietet Platz für bis zu vier extragroße Weingläser. Dieser Küchenheld trocknet Ihr Geschirr von ganz alleine – absolut schnell sowie streifenfrei – und schafft Ihnen somit mehr Zeit, die Sie mit den wichtigen Dingen im Leben verbringen können. Nur abspülen müssen Sie noch selber.

Dank mir haben Sie beide Hände frei!

Still und flüsterleise wartet der 45l halbrunde Sensorabfalleimer mit Beutelfach in Roségold (Produktref. ST2012, Preis 219,99 €, passgenaue Müllbeutel: Code J) geduldig auf seinen Einsatz. Nicht nur, dass er für Sie die Müllbeutel in seinem integrierten Beutelfach griffbereit aufbewahrt, dieser intelligente Held verfügt auch über einen Bewegungssensor. Jener ermöglicht es Ihnen, beide Hände beim Abfallentsorgen zu nutzen und noch besser: der Held der Küche denkt mit. Wenn er geschlossen ist, befindet sich der Sensorbereich direkt über dem Deckel – so öffnet er sich nur dann, wenn Sie es benötigen. Bei geöffnetem Deckel jedoch erweitert sich das Sensorfeld auf den Bereich vor dem Abfalleimer. Dadurch schließt sich der Deckel erst, wenn Sie fertig sind und sich nicht mehr vor dem Abfalleimer aufhalten. Umständliches hantieren mit Müll gehört somit der Vergangenheit an.

Durch mich ist Schluss mit den Keimen!

Fleisch, Fisch, Küchenabfälle - alles enthält Keime, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken können. Dank des wiederaufladbaren Sensorspenders (Produktref. ST1027, Preis 89,99 €) von simplehuman ist es leichter denn je, unser höchstes Gut – die Gesundheit – zu schützen. Dieser Held der Küche hat Keimen den Kampf angesagt. Durch den Sensor müssen Sie den Spender beim Händewaschen nicht berühren. Somit schützt er Sie effektiv und zuverlässig vor Keimen. Dabei benötigt der heldenhafte und hochleistungsstarke Kämpfer für Ihre Gesundheit zudem nur 0,2 Sekunden zur Ausgabe der Seife. Das Ventil vermeidet ein Nachtropfen und die breite Öffnung macht das Nachfüllen schnell und einfach. Ihre Gesundheit ist somit in guten, keimfreien Händen.



Nach dem Motto „tools for efficient living“ bietet simplehuman Alltagsgegenstände, die sich durch Design, Qualität, Funktionalität und Effizienz auszeichnen. Das gesamte Produktportfolio ist in Deutschland im eigenen Onlineshop unter simplehuman.com/de verfügbar. Die hochwertigen Produkte zeichnen sich durch leichte Handhabung und schlichtes, funktionales Design aus.