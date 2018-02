"Diese unterschiedlichen Gesichter 2". Theaterabend mit Beate Sarrazin und Klaus Grabenhorst.

Der Abend „Diese unterschiedlichen Gesichter 2“ ist eine weitere Reise in die literarische Welt Russlands. - Wir begegnen den liebevoll und mit satirischer Schärfe gezeichneten Charakteren Dostojewskis und Michail Sostschenkos, gespielt und inszeniert von der Schauspielerin Beate Sarrazin.

Und der Erzählkünstler und Sänger Klaus Grabenhorst präsentiert facettenreich russische Lyrik und Kurzprosa mit Gitarrenklängen.

Beate Sarrazin wird an diesem Abend drei Szenen von Dostojewski und Sostschenko inszenieren: „Raskolnikows Traum“ - eine erschütternde Geschichte aus dem Dostojewski Roman "Schuld und Sühne". - Sankt Petersburg um 1860: Der arme hochbegabte Student Rodion Raskolnikow lebt in bedrückenden Verhältnissen. Seine Kleidung ist zerlumpt, er haust in einem Zimmer von sargähnlicher Enge, und er wird von Hunger und Fieber geplagt. Die schwierige finanzielle Situation zwingt ihn, sich an eine alte wucherische Pfandleiherin zu wenden, die allein dafür lebt, ein immer größer werdendes Vermögen zusammen zu raffen. Veranlasst durch einen Brief seiner Mutter über das ungerechte Los seiner Schwester, kommt er zu dem zwanghaften Entschluss, die Pfandleiherin zu ermorden und auszurauben.

Beate Sarrazin und Klaus Grabenhorst in "Diese unterschiedlichen Gesichter 2"

In einem Traum sieht Raskolnikow aus der Sicht eines siebenjährigen Kindes hilflos zu, wie eine brutale Meute ein krankes Pferd erschlägt. Der Traum erschreckt in seiner Unausweichlichkeit. Er ist eine Vorausdeutung auf das geplante Verbrechen und zugleich eine Warnung des Gewissens. - In den satirisch-humorvollen Szenen „Die Hundenase“ und „Der Schauspieler“ von Michail Sostschenko entpuppen sich ehrbare Vorkämpfer einer idealen Gesellschaft als kleinkarierte Betrüger. - Das lyrische Programm von Klaus Grabenhorst gewährt dem Publikum Einblicke in die russische Seele. Im russischen Fernsehen war Klaus Grabenhorst aus dem Wachtangow-Theater in Moskau von 30 Millionen Zuschauern bis nach Wladiwostock zu hören.

Wann? Samstag, den 03.03.2018, Beginn 20:00 Uhr. Wo? Theater Anderswo, Naheweg 25, 40699 Erkrath, 00491787867782,

Infos: http://www.beatesarrazin.de

Die Theaterstücke Beate Sarrazins haben eine starke internationale Ausrichtung. Sie sucht in ihrem Wirken stets die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, Tänzern und Malern und schafft so als Autorin und Regisseurin andersartige, tiefe Inszenierungen. "Die intensivste Form der Begegnung mit einer fremden Person ist es, sich in sie zu verwandeln. Theater ist so faszinierend, weil durch die Verwandlung eine Identifikation möglich ist", so die Schauspielerin. In den Stücken von Theater Anderswo zeigt sich eine Vorliebe für gebrochene Charaktere, die widersprüchlich sind und scheitern, aber trotzdem oder gerade deswegen etwas sehr Liebenswertes haben. "Wer scheitert", so Beate Sarrazin, "weiß mehr. Im glitzernden Scherbenhaufen ist das Funkeln der Welt eingefangen."