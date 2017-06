„Wer sich nicht verändert, stirbt aus“ Der Digital Workplace Day am 30. Mai 2017 in Freiburg war bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Das Thema Digitalisierung wurde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Der von der bwcon veranstaltete Digital Workplace Day war ein voller Erfolg. Über 70 Teilnehmer kamen in den Räumen des Softwareherstellers United Planet zusammen. Die Gastgeberinnen Anja Nieveler (bwcon), Ceren Akbaba (Digitales Innovationszentrum Baden-Württemberg) und Katrin Beuthner (United Planet) eröffneten die Veranstaltung.

Der digitale Arbeitsplatz, KI und neue Geschäftsmodelle

Zu Beginn führte Viktor Steinmetz in das Konzept des Digital Workplace ein. Angesichts der Flut an Informationen, die täglich auf jeden Mitarbeiter einprasseln, werden solche Systeme immer wichtiger. Der Leiter des Partner-Consultings bei United Planet veranschaulichte, wie ein digitaler Arbeitsplatz Informationen organisiert und so zu besseren Business-Entscheidungen führt.

Trotz hochsommerlichen Temperaturen sehr gut besucht, © United Planet GmbH, Abdruck honorarfrei

Sven Semet von IBM zeigte, wie die Digitalisierung das Personalwesen beeinflusst. Kognitive Technologien eröffnen ganz neue Möglichkeiten. Anhand von Datenanalysen werden zum Beispiel Methoden zur Mitarbeiterbindung entwickelt. „Wir wissen, wann ein Mitarbeiter kündigen wird, bevor er es weiß“, bekräftigte Semet und regte damit die Diskussion an.

Transformation bedeutet vor allem: Neues wagen

Andreas Seltmann vom Rauchmelderhersteller Hekatron begrüßte die Besucher mit den scherzhaften Worten „Willkommen zurück in der Old Economy“. Er zeigte, wie digitale Transformation auch im Mittelstand ganz praktisch angegangen werden kann. Seltmann betonte die Bedeutung eines entsprechenden Mindsets – auch wenn er dieses Buzzword in der eigenen Firma nie in den Mund nehmen würde. „Unternehmen müssen ihre Denkweise ändern: Weg vom Produkt, hin zum Denken in Geschäftsmodellen.“

Veränderung war auch das Thema bei Christian Steiger. Dem Geschäftsbereichsleiter bei Haufe-Lexware zufolge gilt gerade heute das Naturgesetz: „Wer sich nicht verändert, stirbt aus“. Anderen Unternehmen empfiehlt Steiger, mithilfe technischer Lösungen leichter und effizienter zu arbeiten – und damit mehr Zeit für die Entwicklung neuer Geschäftsideen zu haben.

Die Vorträge betrachteten unterschiedliche Facetten der Digitalisierung. Ihnen allen gemein war die Frage: Was leistet ein digitaler Arbeitsplatz– und wie hilft er Unternehmen, zukunftsfähig zu bleiben?