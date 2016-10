Digital, einfach, effizient: Bystronic optimiert mit SAP Fiori und ORBIS das Qualitätsmanagement

Die Bystronic Laser AG aus Niederönz in der Schweiz digitalisiert, vereinfacht und strafft die Prozesse bei der Erfassung und Bearbeitung von Qualitätsproblemen mit einer webbasierten und komfortabel zu bedienenden SAP-Fiori-App.

Mit der Installation, Konfiguration und Anpassung der transaktionalen App „Qualitätsproblem melden“ beauftragte Bystronic, ein führender Anbieter von Lösungen für die Verarbeitung von Blechen und anderen Flachmaterialien, die ORBIS AG aus Saarbrücken.

Mit dieser App aus der SAP-Fiori-Sammlung, die nahtlos mit der SAP-Anwendung für das Qualitätsmanagement (SAP QM) verknüpft ist, lassen sich Qualitätsabweichungsberichte (QAB) nun schnell und komfortabel auf einer SAPUI5-Oberfläche in einem webbasierten Formular erstellen. Nach der Sicherung fließen die eingegebenen Daten in SAP QM ein. Dort wird eine Qualitätsmeldung angelegt, deren Nummer umgehend zur Verfügung steht, zum Beispiel für Rückfragen. Da die App dem Benutzer seine Qualitätsmeldungen übersichtlich in einer Liste anzeigt, sorgt dies zugleich für hohe Transparenz. Der Zugriff erfolgt via Desktop über den SAP Fiori Launchpad, wobei die Anwendung jederzeit auch auf dem Tablet oder Smartphone genutzt werden kann.

Um eine hohe Effizienz bei der Meldung von Qualitätsproblemen zu erzielen, wurde die SAP-Fiori-App von den ORBIS-Experten an die Anforderungen von Bystronic angepasst und ihr Funktionsumfang erweitert, etwa durch das Einbinden von SAP-QM-Katalogen und einer F4-Hilfefunktion für die vereinfachte Suche nach Codes eines Katalogs oder Eingabewerten in bestimmten Feldern. Darüber hinaus ist es nun möglich, beliebige Dokumentenarten (Bild, Text, Ton, Zeichnung) in der App anzulegen und die Dateneingabe anhand der Material- beziehungsweise Auftragsnummer aus SAP QM zu validieren. Nachdem die Validierung erfolgt ist, werden die Materialkurztexte aus der SAP-Software angezeigt. Speziell für die Meldungspapiere gibt es zudem eine Druckfunktion.

Derzeit wird die SAP-Fiori-App in der Schweiz eingesetzt. Aufgrund der positiven Erfahrungen und des zu erwartenden geschäftlichen Nutzens plant Bystronic jedoch den Rollout in alle Gesellschaften, die ihr Qualitätsmanagement in SAP QM abbilden. In Zusammenarbeit mit ORBIS wird die App außerdem weiterentwickelt und optimiert.