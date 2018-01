Die FinTecSystems GmbH und die Prof. Schumann GmbH arbeiten ab sofort in den Bereichen Haushaltsrechnung und digitale Bankauskunft zusammen.

Die Informationen der FinTecSystems GmbH stehen in der Credit Management Software CAM (Credit Application Manager) den Anwendern zur Verfügung. Bankinformationen und Analysen der Haushaltsrechnungen der FinTecSystems können so zur Bonitäts-Bewertung von Kunden in CAM herangezogen werden.

FinTecSystems richtet sich als B2B-FinTech und technischer Dienstleister primär an Banken, Finanzdienstleister und FinTech-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, Bonitäts- und Betrugsrisiken durch den Zugriff auf Daten aus dem Online-Banking-Konto zu reduzieren und. Um dieses Ziel zu erreichen, hat FinTecSystems eine Plattform (http://www.accourate.io ) geschaffen, die bereits heute – vorbehaltlich der Zustimmung des Kunden - den Zugriff auf mehr als 100 Mio. Konten in Deutschland, Österreich, Spanien und Frankreich ermöglicht. Die Analysearten von FinTecSystems werden im Credit Application Manager (CAM) der Prof. Schumann GmbH in die Kundenakten integriert und stehen zusätzlich zu den bestehenden Informationsquellen bereit.

Digitale Bankauskunft für Bonitätsbewertung

Im Bereich der Haushaltsrechnungen übernimmt FinTecSystems beispielsweise die Kontoinhaber-Verifikation sowie die Standardisierung und Analyse der Finanztransaktionen des Kunden um daraus z. B. das frei verfügbare Haushaltseinkommen auf Grundlage objektiver Daten zu ermitteln sowie die Einnahmen und Ausgaben zu kategorisieren. Für die Nutzer kann auf Grundlage dieser Daten eine aufschlussreiche Analyse der Haushaltsrechnung und in Echtzeit eine aussagekräftige digitale Bankauskunft erstellt werden, dies ermöglicht beispielsweise die Beurteilung der Kreditfähigkeit in Sekundenschnelle. FinTecSystems analysiert zudem weitere kreditrelevante Risikomerkmale wie z. B. Rücklastschriften, Inkasso- und Pfändungszahlungen Ihres Kunden. Diese Informationen können jetzt in die Bonitätsbewertung von Kunden in CAM eingebunden werden.

Neue Informationsquelle für Credit Management Software CAM

Der Credit Application Manager CAM der Prof. Schumann GmbH ist ein verlässliches Frühwarnsystem, das auch Warenkreditversicherungs-Prozesse automatisiert und eine Bonitätsbeurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten – externer sowie interner – Informationen vornimmt. Interne Informationen können z. B. eigene Zahlungserfahrungen mit Bestandskunden sein. Externe Informationen sind z. B. Handels- und Bankauskünfte sowie Pooldaten. Alle Informationen werden automatisiert eingeholt, bewertet und zur Kreditentscheidung verarbeitet. „Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit der FinTecSystems GmbH eine weitere Informationsart zur Verfügung zu stellen. Eine Informationsquelle, die es unseren Kunden ermöglicht von einer digitalen Bankauskunft zu profitieren, die in zwei Minuten in CAM verfügbar ist, ohne Medienbrüche und unabhängig vom guten Willen der Hausbank des Kunden“, erklärt Dirk Richter, Head of Financial Services der Prof. Schumann GmbH.

Mehr Informationen zur FinTecSystems GmbH finden Sie unter https://accourate.io/ .

Mehr Informationen zur Prof. Schumann GmbH und dem Credit Application Manager CAM finden Sie unter http://www.prof-schumann.de .