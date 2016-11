Digitales Marketing im Jahr 2018 - Webinar gibt Ausblick auf die Zukunft

Was sind die digitalen Marketing Trends bis zum Jahr 2018? Welche Rolle wird Geofencing spielen? Hat die Kampagnenzentrierte Broadcasting Kommunikation noch eine Zukunft? Wo liegen die Schnittmengen zwischen Marketing und Internet of Things? Diese und weitere Fragen beantwortet artegic am 01. Dezember um 14 Uhr in einem kostenlosen Webinar.

artegic hat insgesamt fünf Trends identifiziert, die das digitale Marketing bis zum Jahr 2018 verändern werden. Alle fünf Trends werden am 01. Dezember um 14 Uhr in einem kostenlosen Webinar vorgestellt. Hier geht es zur unverbindlichen Anmeldung: https://www.artegic.de/webinar-marketing-trends Pressekontakt:

artegic AG

Zanderstraße 7

53177 Bonn Herr Sebastian Pieper Tel: +49(0)228 22 77 97-0

Fax: +49(0)228 22 77 97-900

https://www.artegic.de

Twitter: http://twitter.com/artegic

Facebook: http://facebook.com/artegic

artegic AG - WE ENGINEER SUCCESS IN DIGITAL CRM Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegic hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. Das Leistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa. Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand. Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt. Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic. Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt. artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).

24.11.2016 12:47

Klick zum Thema: kostenlos Marketing Webinar

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_829607

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben