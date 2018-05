Digitalisierung als Chance nutzen: Drei Wege, die ein Finanzdienstleister einschlägt

Die EOS Gruppe stellt sich der Zukunft mit konkreten Lösungen - von selbstlernender Software über innovative Portale bis hin zur neuen Karriereseite

Für die EOS Gruppe, Hamburg, bedeutet die Digitalisierung eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine große Chance. Schon heute ist der Finanzdienstleister mittendrin in der Umsetzung anwendbarer Maßnahmen. Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsleitung, rät Unternehmen, die sich noch in der Planung befinden, sich nicht allzu sehr vom Buzzword des digitalen Wandels beeindrucken zu lassen und stattdessen in greifbaren, produktorientierten Lösungen zu denken. Der internationale Konzern stellt bei all seinen Digitalisierungsmaßnahmen den Menschen in den Vordergrund: „Wir nutzen neue Technologien, um sowohl Kunden als auch Schuldnern einen besseren Service und unseren Mitarbeitern eine verbesserte Arbeitsqualität zu bieten“, so Engberding. Das betrifft vor allem das sensible Geschäft der Forderungsmanagements – der Inkassobereich bildet einen großen Teil der Geschäftstätigkeit von EOS. Mit neuen Produktentwicklungen nimmt der Finanzkonzern eine Vorreiterrolle in seiner Branche ein. Die Entwicklung geht mit einem groß angelegten Kulturwandel einher, den die Mitarbeiter aktiv mitgestalten. Denn der Sprung ins digitale Zeitalter bedingt auch neue Arbeits- und Denkweisen. Hier drei Beispiele für die gezielte Nutzung digitaler Möglichkeiten bei EOS:

EOS - Digitalisierung als Chance nutzen: Digital Employees gesucht

[Großes Bild anzeigen]

Selbstlernende Inkasso-Software schlägt beste Maßnahme vor

Jeder Schuldenfall ist individuell. Und doch gibt es Muster in den unter-schiedlichen Handlungsweisen. Diese Muster erfasst EOS in einer grundle-gend neuen Software, die nicht auf vordefinierten Abläufen, sondern auf Analysen eines anonymisierten Datenbestands beruht. Daraus ergeben sich individuelle Empfehlungen, wann und wie EOS den Schuldner am besten erreichen kann und welche Vereinbarungen und Zahlungsziele sinnvoll sind. Das erspart dem Schuldner unnötige Schritte und dem Gläubiger Zeit, die wiederum seine Liquidität sichert. Das selbstlernende System ist Teil einer neuen Software, die EOS derzeit für rund 90 Millionen Euro selber entwickelt.

Serviceportal mit Chatfunktion für eine bessere Kommunikation

Schulden zu haben, ist den meisten Menschen unangenehm. Je diskreter sie aus der Situation herauskommen, desto besser. EOS hat dafür ein Service-portal aufgebaut, das die Kommunikation für den Schuldner unkompliziert und einfach macht. Über die integrierte Chatfunktion kann er sich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren. Außerdem kann er online Zahlungen aufgeben oder Teilzahlungen vereinbaren.

Neue Karriereseite: EOS sucht „Digital Employees“

Die vielen Veränderungen führen auch zur aktiven Suche nach Mitarbeitern, die der Digitalisierung positiv gegenüberstehen und die Lust haben, diese Entwicklung bei EOS mit voranzutreiben. Die neue Karriereseite (https://jobs.eos-karriere.de/de ) spricht in Einklang mit der aktuellen Zielgruppenkampagne jede Berufsgruppe in ihrer eigenen Sprache an – vom Außendienstmitarbeiter bis zum IT-Spezialisten. Lebendige Darstellungen der Arbeitswelten, in denen auch die Mitarbeiter selbst zu Wort kommen, vermitteln einen intensiven Einblick in die Vielfalt der Aufgaben und die bereichsübergreifende Projektarbeit. Sylke Sergel, Head of Corporate Human Resources, sagt: „Mit der Bandbreite der neuen Seite, inhaltlich wie technisch, wollen wir sowohl Spezialisten und Generalisten als auch Quereinsteiger erreichen. Wichtig sind uns die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen, und der Wille, sich aktiv in die neue, vernetzte Welt einzubringen.“ Dabei gibt es auch neue Positionen wie eine/n Head of Cultural Change. Das zeigt deutlich: Der Kulturwandel ist bei EOS nicht nur Theorie, sondern ein gelebter Bereich und eine ganz neue Richtung.

EOS – For a debt-free world