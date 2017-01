Dittchenbühne: Malkurse für Kinder starten bald

(Elmshorn / 12.1.2017) Vier Kurse „Malen für Kinder“ beginnen am 1. und 2. Februar am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“.

Unter der Leitung der Elmshorner Illustratorin Susanne Berger können Kinder den Spaß am Phantasieren mit Farben und Formen entdecken. Am Ende der Kurse werden die entstandenen Arbeiten in den Räumlichkeiten des „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ Eltern, Verwandten und Freunden präsentiert. Die neuen Kurse für Kinder von 5 bis 7 Jahren umfassen von Februar bis Juli sieben Mittwochstermine oder sieben Donnerstagstermine – jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr. Die Kurse für Kinder ab 8 Jahren schließen sich jeweils an – von 16 bis 18 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro für alle sieben Termine. Start ist am 1. und am 2. Februar 2017.

Nähere Informationen und Anmeldung im Büro des „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ unter Telefon (04121) 89710 oder per Mail unter

