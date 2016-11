Dittchenbühne: Zusätzliche Aufführung vom „Fluch des Bernsteinzimmers“

(Elmshorn/9.11.2016) Am Freitag, den 9. Dezember, bietet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ um 20 Uhr eine zusätzliche Abendvorstellung der Erfolgsproduktion „Der Fluch des Bernsteinzimmers“ an.

Die spannende und unterhaltsame Kriminalkomödie von Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt über ein ebenso historisches wie aktuelles Thema – das legendäre Bernsteinzimmer – hat nicht nur das Publikum in Polen, im Baltikum, in Russland und in Finnland während der zurückliegenden Ostseetournee des Ensembles begeistert, auch die Theaterfreunde aus Elmshorn und Umgebung sorgten für ausverkaufte Vorstellungen an der Hermann-Sudermann-Allee 50. So groß war die Nachfrage, dass sich die Bühne dazu entschlossen hat, am 9. Dezember um 20 Uhr eine zusätzliche Aufführung ins Programm zu nehmen.

Informationen und Tickets im Büro der Dittchenbühne – unter Telefon (04121) 89710 oder per E-Mail unter .

