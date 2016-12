Doctor Web Antivirus als Service für 12 Euro im Jahr

Doctor Web bietet seinen Nutzern bis zum 28.02.2017 den Premium-Tarif von Dr.Web Antivirus als Service zum Sonderpreis an. Nutzer zahlen dann nur 12 Euro in 12 Monaten für den Rundumschutz.

Die ersten 60 Tage sind kostenfrei und dienen als Testzeitraum, in dem eine Stornierung jederzeit möglich ist. Ansonsten endet der Service automatisch nach 12 Monaten, es bedarf keiner separaten Kündigung.

Dr.Web Antivirus als Service ist ein innovatives SaaS-Modell für Dr.Web

Virenschutzsoftware und eine Rundumschutzlösung gegen Internet-Bedrohungen sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen. Der Premium-Tarif bietet maximale Freiheit im Netz ohne Sicherheitseinschränkungen für Windows, Android, OS X und Linux.

Pro Kunde kann maximal eine Lizenz beantragt werden. Interessierte melden sich unter . Weitere Infos zu Dr.Web Antivirus als Service gibt es hier: http://ru.av-desk.com/?lng=de .

Doctor Web Antivirus als Service

[Großes Bild anzeigen]

Link zur Bestellung: http://drweb.jmt-shop.de/de/angebot....JMT-Promo-12-fuer-12.html .

Flexible Verwaltung und Kostenkontrolle!

Sie können Dr.Web Antivirus ganz einfach in Ihrem Konto verwalten. Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihr Abo (auch wenn Sie im Urlaub sind), fügen Sie neue PCs/Macs hinzu, verlängern Sie die Abo-Laufzeit, steigen Sie auf einen neuen Tarif um oder erhalten Sie Infos zur Funktionsweise von Dr.Web.

- Abonnieren Sie Dr.Web Antivirus in ein paar Minuten.

Abo erstellen ist einfacher als infizieren!

- Abo und Bezahlung — für eine beliebige Laufzeit ab 1 Tag.

- Die maximale Abo-Laufzeit ist unlimitiert.

Der Dr.Web Virenschutz im Abo lässt sich rasend schnell aktivieren!

- Das Abo ist ab sofort aktiv – die Seriennummer muss nicht aktiviert

werden.

- Die Aktivierung des Services braucht nur ein paar Minuten — wählen Sie

einen Tarif, geben Sie an, wie viele Computer über welche Laufzeit hinaus Sie

schützen möchten, und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. FERTIG!

Die Installation ist kostenlos!

Damit der Virenschutz aktiviert wird, geben Sie Ihr Betriebssystem an, fordern

Sie einen Link zum Installationspaket an und installieren Sie Dr.Web.

Wenn auf Ihrem PC Dr.Web Security Space oder Dr.Web Antivirus für Windows (kein Service) installiert ist, können Sie diese ohne Neuinstallation in den Service umwandeln.

Ihr PC wird auch bei fehlender Internetverbindung vor Viren & Co. geschützt!

Abo-Verlängerung ohne Sorgen!

Sie müssen sich keine Sorgen um die Verlängerung des Abos machen.

Die Verlängerung erfolgt automatisch, sofern Sie das Abo nicht unterbrechen

oder kündigen.

Abo unterbrechen - wenn nötig!

Fahren Sie in Urlaub oder müssen auf eine längere Geschäftsreise? Machen Sie eine Pause für 1, 2 oder 3 Monate. Danach wird das Abo automatisch wieder aufgenommen.

Bezahlung - wie es Ihnen passt!

- Tägliche Abrechnung.

- Nur die tatsächliche Anzahl von Abos wird bezahlt.

- Sie können Rechnungen über das Abo-Verwaltungscenter erstellen und

verschiedene Zahlungsmethoden benutzen.

- Originalrechnungen werden durch den Service-Anbieter bereitgestellt.

Tarif wechseln mit nur einem Klick!

Sie können von einem auf einen anderen Tarif umsteigen. Der neue Tarif ist

ab sofort aktiv.

Deaktivierung des Abos jederzeit möglich!

Sie können jederzeit auf den Service verzichten. Beim Wiederaufnehmen

des Abos ist der Link zur Installationsdatei in Ihrem Konto verfügbar.

Schutzkontrolle in Ihren Händen!

Über die Abo-Verwaltungszentrale können Sie den Verlauf von Dr.Web Aktionen einsehen. Der Schutz vor Viren & Co. ist somit völlig transparent für den Anwender.