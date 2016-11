Docusnap - Behalten Sie den Überblick.

Bei steigender Anzahl der IT-Geräte und ständig neuen Softwareversionen ist es für Systemadministratoren nicht einfach den Überblick zu behalten.

Kommt es dann noch zu einem Personalausfall oder -wechsel in der IT-Abteilung, ist der IT-Betrieb oftmals deutlich beeinträchtigt.

Schieben Sie es nicht länger auf - starten Sie jetzt mit Ihrem IT-Dokumentationsprojekt und der Inventarisierung Ihres Netzwerks. hamcos bietet Ihnen hierfür nicht nur das nötige Modul Docusnap, sondern hilft Ihnen auch bei der Umsetzung Ihrer IT-Dokumentation. Überzeugen Sie sich selbst!

Mit der Premium IT Dokumentationssoftware Docusnap scannen Sie automatisiert und zeitgesteuert Ihr Netzwerk nach Rechnern und Servern, inventarisieren Ihre Microsoft Applikationsserver und erstellen entsprechende Übersichtspläne und Aufstellungen. Diese Daten können nun ganz einfach zusammengefasst werden und in IT Handbücher sowie Systemdokumentationen wiedergegeben werden. Natürlich können Sie auch eigene Eingabemasken erstellen und so den Umfang der Dokumentationssuite beliebig erweitern.

Docusnap Partner - IT Dokumentation

Ihre Vorteile mit Docusnap:

Zentrale und geschützte Passwortverwaltung

Lizenzmanagement inklusive Abgleich mit den Inventarisierungsdaten

Übersichtspläne Ihres Netzwerks

Agentenlose Inventarisierung Ihrer IT-Systeme

Visualisierung und Dokumentation Ihrer IT-Landschaft

Berechtigungsanalyse für Microsoft Netzwerke

Erstellung von IT-Handbüchern

Erstellung von Notfallplänen und Wiederanlaufplänen

Eine exakte IT Dokumentation ist die Grundvoraussetzung aller IT Prozesse, Entscheidungen, Planungen und Investitionen!

Als kompetenter IT Dienstleister helfen wir Ihnen nicht nur bei der Ermittlung der benötigten Lizenzen und der Auswahl der Module, gerne führen wir auch die IT-Dokumentation für Sie durch. Das hamcos Team steht Ihnen gerne zur Verfügung - kommen Sie einfach auf uns zu!