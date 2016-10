Dokumentierte Informationen - Dokumentenlenkung und Verteilung mit BITqms

Die Dokumentenlenkung und Verteilung der Informationen stellt eine wichtige Aufgabe für Unternehmen dar.

Denn gemäß ISO 9001 müssen dokumentierte Informationen erstellt, aktualisiert und gelenkt werden. Als dokumentierte Informationen gelten alle Formen der Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Meetings, aber auch das Teilen von Wissen und Nachweise über abgeschlossene Aufgaben. Ganz allgemein gilt, dokumentierte Informationen sind Daten, die während den alltäglichen Betriebsvorgängen entstehen und wertvoll für das Unternehmen sind. Dabei dienen diese Informationen zur Herstellung von Nachvollziehbarkeit für andere Bearbeiter.

BITqms unterstützt die Dokumentenlenkung und Verteilung maßgeblich:

- Automatische und nachvollziehbare Sammlung und Dokumentation von Informationen. BITqms ermöglicht durch das Anlegen eines übersichtlichen Strukturbaum ein schnelles Verarbeiten und Verwalten von Dokumenten.

- Kommentare und Notizen zu Dokumenten. Wichtige Informationen können direkt am Dokument hinterlegt werden. Bearbeiter haben also die Möglichkeit Kommentare oder Notizen unmittelbar am Dokument und für alle anderen Berechtigten zugängig anzulegen.

- Die Möglichkeit Lesebestätigungen und Kenntnisnahmen zu erstellen. Mitarbeiter die Informationen über ein bestimmtes Dokument für den nächsten Arbeitsschritt benötigen können in Form einer Lesebestätigung oder Kenntnisnahme dazu aufgefordert werden, dieses Dokument vor dem nächsten Arbeitsschritt zu lesen.

- Bearbeitungsfortschritte und Ergebnisse für Vorgänge können über frei definierbare Formulare festgehalten werden. Der Formulardesigner in BITqms bietet größtmögliche Flexibilität in der Erstellung von Formularen und ist somit auf alle Bedürfnisse anpassbar.

Das Abschließen von Aufgaben ist nur möglich, wenn zugehörige Umlaufbelege oder Checklisten ausgefüllt werden. Sicherstellung, dass alle benötigten Informationen angegeben werden.