Doll + Leiber: Bewährte Partnerschaft mit Kendox

Effektives Dokumentenmanagement in der Spedition Mering/Oberriet (Schweiz), 22. Dezember 2016 – Seit rund einem Jahr besteht die Technologiepartnerschaft zwischen der Doll + Leiber GmbH, Softwarespezialist für die Transport- und Logistikbranche, und der Kendox AG, die im Bereich Enterprise Content Management (ECM) spezialisiert ist. „Gemeinsam mit Kendox haben wir im ersten Jahr unserer Partnerschaft das Dokumentenmanagementsystem voll in unsere Transportmanagementlösung intertrans integriert.

Mit intertrans-DMS sind unsere Kunden in der Lage, den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, das tägliche Handling mit Papier zu reduzieren und das Dokumentenmanagement dadurch effektiver zu gestalten“, sagt Albert Doll, Geschäftsführer der Doll + Leiber GmbH.

Nachhaltige Zusammenarbeit

Kendox mit Hauptsitz in Oberriet/Schweiz liefert die Technologie und unterstützt den Meringer Softwarespezialisten bei komplexen Projekten in der Presales-Phase. Dabei übernimmt das Unternehmen, das eine deutsche Niederlassung im mittelfränkischen Westheim unterhält, bei Bedarf auch Dienstleistungen rund um die Einführung von intertrans-DMS. Dazu gehören die Organisationsberatung, Installation und Schulung der Nutzer wie auch der Berater, Verkäufer und Entwickler von Doll + Leiber selbst. Manfred Terzer, Geschäftsführer der Kendox AG: „Unser Know-how kombiniert mit der Branchenerfahrung von Doll + Leiber ergibt die richtige Mischung für eine nachhaltige Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Daher planen wir, den wechselseitigen Wissenstransfer in Zukunft noch weiter zu intensivieren.“

Reduzierter Administrationsaufwand

Mit intertrans-DMS steht den Nutzern eine komfortable Lösung zur Verfügung, die sich im bekannten „Look and Feel“ von intertrans befindet und somit keine Umstellung in der Bedienoberfläche und Anwendung erfordert.

Über die aus dem TMS vertrauten Suchkriterien und die Volltextrecherche finden die Anwender archivierte Dokumente wie beispielsweise Liefer- und Wiegescheine, CMR-Frachtbriefe, Palettenscheine, Zertifikate oder Eingangsrechnungen schnell wieder. Externe Auftragsdokumente können Sendungen intelligent zugeordnet werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit für die Kunden der Anwender, Dokumente wie Ausgangsrechnungen und Ablieferbelege via WEB-Zugriff einzusehen und runterzuladen. Das reduziert den Administrationsaufwand und vereinfacht die Kommunikation mit Kunden, Partnern und Dienstleistern.