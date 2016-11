Doppelauszeichnung für Der Fairsicherungsladen GmbH Karlsruhe

Karlsruhe, Baden-Württemberg (29.11.2016) – Der Fairsicherungsladen GmbH. Das unabhängige Versicherungsmaklerunternehmen hat heute bekannt gegeben, dass es die Auszeichnungen „Top-Dienstleister 2016“ und „Top-Kundenempfehlungen“ durch das freie Bewertungsportal ProvenExpert erhalten hat.

Aufgrund der hohen Zahl an Kundenbewertungen in 2016 und der ungewöhnlich hoher Empfehlungsquote kam es zu dieser Doppelauszeichnung. ProvenExpert ermittelt jährlich die am besten bewerteten Unternehmen.„Wir sind sehr stolz und freuen uns über das tolle Feedback unserer Kunden zu unserer Beratungsleistung, vielen Dank.“ so Stephan Krause, Geschäftsführer und Inhaber von Der Fairsicherungsladen GmbH.

Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Themen Berufsunfähigkeitsversicherung und private Krankenversicherung wie auch Immobilienfinanzierung. Für Kunden wird darüber hinaus eine Rund-um-Beratung angeboten.

Das Beratungskonzept beruht auf der Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen, der Kunde als Auftraggeber steht im Mittelpunkt, in dessen Auftrag der Versicherungsmakler arbeitet.

Die positive Resonanz bestärkt den Fairsicherungsladen darin, weiter diesen Weg zu verfolgen und sieht auch den Bedarf der Kunden dahingehend, nicht mehr den Berater eines einzelnen Anbieters bei sich zu Hause sitzen zu haben, sondern lieber eine Qualifizierte und übergreifende Beratung in Anspruch zu nehmen.



Der Fairsicherungsladen GmbH ist unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler im Raum Karlsruhe und ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Durch ständige Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Versicherungen und Immobilienfinanzierungen wird ein hohes Qualitätsniveau in der Beratung