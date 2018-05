Doppeltes Familiendomizil | Hausbesichtigung am 02./03. Juni in 12621 Berlin-Kaulsdorf

Berlin. Wer einen Spaziergang an den Kaulsdorfer Seen mit der Besichtigung eines Doppelhauses von Roth-Massivhaus verbinden möchte, hat am Samstag und Sonntag dazu Gelegenheit.

Für die Beantwortung von Fragen rund um Planung und Hausbau stehen vor Ort Fachberater des Unternehmens bereit. Der quaderförmige Baukörper mit Satteldach besitzt zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss. Gut 300 Quadratmeter Gesamtwohnfläche sind aufgeteilt auf zwei gespiegelte und etwa gleich bemessene Wohneinheiten. Auch Raumgrößen und -aufteilung ähneln einander. Die Eingänge befinden sich jeweils an der Giebelseite des Gebäudes, dessen weiße Putzfassade von Fenstern, Türen und einer Bauchbinde in elegantem Anthrazit akzentuiert wird. Im Erdgeschoss sorgt ein 44 Quadratmeter großer, offener Wohn-, Ess- und Kochbereich für ein großzügiges Wohnerlebnis. Nach Süden lässt eine drei Meter breite Terrassentür viel Tageslicht ins Innere. Stauraum bietet eine Abstellkammer unter der Treppe. Gäste-WC und Haustechnikraum vervollständigen das Erdgeschoss. Über eine gerade, zentral gelegene, geschlossene Treppe gelangen die Bewohner in die zweite Etage, die mit jeweils zwei Kinderzimmern sowie dem Elternschlafzimmer dem Rückzug vorbehalten ist. Ein Familienbad mit Wanne und bodengleicher Dusche befindet sich ebenfalls auf dieser Ebene. Dieses familienfreundliche Doppelhaus kann am Wochenende in 12621 Berlin besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus

[Großes Bild anzeigen] Genug Platz für Besucher steht im Dachgeschoss bereit – dank des fast 27 Quadratmeter großen Gästebereichs. Die Gästezimmer sind zusätzlich zum rechteckigen Giebelfenster mit je einem Dachflächenfenster ausgestattet. Stauraum für all die kleinen Dinge, die aufbewahrt werden wollen, schafft eine Dachkammer. Mit Fußbodenheizung im ganzen Haus kommt auch die Behaglichkeit nicht zu kurz. Eine moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe Eco Touch der Firma Waterkotte hält die Betriebskosten im Rahmen. Die Doppelhaushälften können am 02. und 03. Juni zwischen 13 und 16 Uhr in 12621 Berlin besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen).

Bilddateien:



Dieses familienfreundliche Doppelhaus kann am Wochenende in 12621 Berlin besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus

[Großes Bild anzeigen]

29.05.2018 17:33

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_845868

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben