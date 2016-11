Dotzauer Dental engagiert sich für Kinder in Osteuropa.

Dotzauer Dental unterstützt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und hofft, Kindern in Osteuropa durch selbstgepackte Päckchen eine kleine Freude bereiten zu können.

Chemnitz, 25. November 2016 - Es ist wieder soweit: die Weihnachtszeit wird bald eingeläutet und das Fest der Liebe steht in einem Monat vor der Tür. Nun befinden sich die 48 Pakete der Unternehmen Dotzauer Dental GmbH und der white digital dental GmbH bereits auf ihrer Reise nach Osteuropa.

Mit Hilfe der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ erhofft sich Roman Dotzauer, geschäftsführender Gesellschafter der Dotzauer Dental GmbH, viele Kinderherzen ein klein wenig schneller schlagen zu lassen. Die Geschenkaktion gehört zur weltweit größten Weihnachtsaktion „Operation Christmas Child“, verantwortet von dem international renommierten Hilfswerk Samaritan’s Purse, welche seit 1996 über 110 Millionen Kinder weltweit beschenkte. Diese Geste der Nächstenliebe, soll vor allem den Kindern in Entwicklungsländern zugutekommen.

Die Mitarbeiter der Unternehmen Dotzauer Dental und white digital dental, beide mit Sitz in Chemnitz, haben fleißig gebastelt, gepackt und geschnürt. Ausgestattet mit einer Spendenvielfalt an Spielzeug, Schreibwaren und Utensilien zur Zahnpflege, wurden insgesamt 48 Schuhkartons gepackt.

Bleibt zu wünschen, dass diese Aktion auch in den kommenden Jahren weiterhin Zuspruch bei regionalen Unternehmen und Privatpersonen finden wird. Das Chemnitzer Dentallabor Dotzauer Dental engagiert sich natürlich wieder gern!

