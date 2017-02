Dr. Daniel G. Fuchs repräsentiert Koh Samui's Beach Republic an der ITB Berlin 2017

Altnau, Schweiz: Der renommierte Schweizer Hotel und Tourismus Experte, Dr. Daniel G. Fuchs, freut sich mitteilen zu dürfen, dass er auch dieses Jahr wieder das Privileg hat, um Koh Samui’s Beach Republic an der ITB Berlin 2017 repräsentieren zu dürfen.

Vom 8. bis 10. März 2017 kommt die internationale Tourismus-Branche erneut auf der ITB in Berlin zusammen.Wie üblich ist Koh Samui’s Beach Republic auch in diesem Jahr in der Halle 26b, Stand 216 Koh Samui, Tisch Nr. 4, vertreten.

Am schneeweissen Strand von Lamai, das Rauschen des Meeres im Ohr, einen eisgekühlten Cocktail in der Hand, da lässt es sich entspannen und die berühmte Thai Gastfreundschaft geniessen. Strategisch perfekt gelegen, 15 Fahrminuten von Chaweng und gleich am Ortseingang von Lamai, befindet sich dieser hippe Club direkt am Strand, wo sich Touristen aus der ganzen Welt treffen.

Beach Republic‘s europäischer Sales und Marketing Direktor, Dr. Daniel G. Fuchs, sagte, er freue sich, die Teilnahme von Beach Republic an der diesjährigen ITB bekannt geben zu dürfen. Damit setzen wir einen neuen Massstab für authentische thailändische Gastfreundschaft auf der Insel. Dr. Fuchs meinte: "Beach Republic hat neue Massstäbe im Luxus-Tourismus Segment geschaffen und überbietet die verlangten Normen und Grenzen in der Branche bei Weitem. Wir fühlen, dass es eine echte Nachfrage nach hochwertigen Boutique-Resorts gibt, welche das Wesen der thailändischen Gastfreundschaft mehr als nur umfassen.“

Die Beach Republic ist Koh Samui’s originelle und exklusivste Strand Destination. Wenn Sie Originalität lieben, erleben Sie bei uns einenMediterranen Lebensstil mit einem zünftigen Schuss Lebensfreude. Die Beach Republic, die einem Staat im Staat nachempfunden ist vereint Stil und Genuss auf höchsten Niveau. Unser Ressort beinhaltet den Ozean Club und Restaurant, sowie das fast schon dekadente Asien-Fusion Spa und unsere Exklusiven Residenzen, 42 chic gestylte Zimmer und Suiten, Dachsuiten.

Über Dr. Daniel G. Fuchs:

In der Schweiz aufgewachsen, hat es mich schon früh ins Ausland gezogen. Ich durfte 10 Jahre lang in den USA leben. In dieser Zeit durfte ich bei einer namhaften, internationaler Hotelgruppe vom F & B Direktor bis zum Vize Präsidenten aufsteigen. Retour in der Schweiz unterrichtete ich an einer Hotelfachschule und durfte mehrere Hotelbeltriebe im Auftrag einer Grossbank sanieren. Danach wurde ich Direktor zweier bekannten Schweizer Hotelfachschulen.

Inmitten der Asienkrise eröffneten sich Geschäftsmöglichkeiten in Thailand. Diese nahm ich war und lebte 15 Jahre in Thailand. Ich gründete meine eigene Hotelgesellschaft mit insgesamt 7 Hotels, Unternehmensberatung. Wir betreuten von der Konzeptphase bis zur Eröffnung viele Hotel Grossprojekte in Thailand. Nach Verkauf der Firma war ich als Chief Operating Officer an einer Thailändischen Hotelfirma tätig.

Während meiner gesamten Zeit in Thailand habe ich an den besten Universtäten doziert und war Gastredner an diversen Ausstellungen und Konferenzen in ganz Asien. Wieder Zuhause, doziere ich an diversen Universitäten und betreue verschiedene Projekte im Bereich Hotel, Tourismus und Betriebswirtschaft.



