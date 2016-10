Dr. Schumacher: Neue gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur MEDICA 2016

Malsfeld – Anlässlich der MEDICA, der Weltleitmesse für die Medizinbranche, zeigt die Dr. Schumacher GmbH mit CLEANISEPT® WIPES surface und DESCOSEPT SENSITIVE WIPES Produktneuheiten im Bereich gebrauchsfertiger Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion.

Der Hygieneexperte ist einer der europaweit führenden Anbieter von Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegeprodukten für alle medizinischen Bereiche und bietet Fachanwendern darüber hinaus auch ein breites Dienstleistungsspektrum an.Messeneuheiten ergänzen PortfolioUnter dem Motto „Das Spitzen-Quartett für die Flächendesinfektion“ lädt Dr. Schumacher interessierte Besucher in Halle 6 an seinen Stand H20, um das Fachpublikum u. a. von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern zur sicheren Flächendesinfektion zu überzeugen. So werden speziell vier Produkte vorgestellt, die in den verschiedensten Bereichen von medizinischen Einrichtungen zur Anwendung kommen können, darunter zwei Neuheiten.

CLEANISEPT® WIPES surface sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und patientennahen Oberflächen. Durch ihre sporizide und viruzide Wirkung können die einzeln entnehmbaren Tücher insbesondere für die Desinfektion von Medizinprodukten mit erhöhten Anforderungen wie zum Beispiel Ultraschallsonden eingesetzt werden.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sind gebrauchsfertige, getränkte Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von empfindlichen Oberflächen im medizinischen Bereich. Die alkoholhaltigen Tücher sind besonders materialschonend und eignen sich daher für die streifenfreie Desinfektion von sensitiven Oberflächen wie Bedienfelder, Tastaturen und Displays von medizinischen Geräten.

Sichere Anwendung mit einem Griff

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher sind bereits mit einem Desinfektionsmittel getränkt und können sofort überall dort eingesetzt werden, wo medizinische Produkte oder Oberflächen schnell wieder genutzt werden müssen. Auf seinem Stand zeigt Dr. Schumacher mit einem einfachen System, welches das passende Desinfektionstuch für den jeweiligen Bedarf ist. Unabhängig vom Einsatzbereich sind die Produkte besonders anwenderfreundlich und wirksam.

Optimal abgestimmte Produkte für den Hygienealltag

Durch die außergewöhnliche Kompetenz von Dr. Schumacher, in seiner eigenen Produktion getränkte und trockene Tuchsysteme immer weiter zu entwickeln, können für nahezu jeden medizinischen Bereich optimal aufeinander abgestimmte Produkte angeboten werden.

Die MEDICA findet vom 14. bis 17. November 2016 auf dem Messegelände Düsseldorf statt. Sie ist täglich von 10:00 bis 18:30 Uhr geöffnet.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.