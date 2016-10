Dr. Schumacher präsentiert das Spitzen-Quartett für die Flächendesinfektion

Malsfeld – Die Dr. Schumacher GmbH stellt mit CLEANISEPT® WIPES surface und DESCOSEPT SENSITIVE WIPES Produktneuheiten im Rahmen des 26. Freiburger Infektiologie- und Hygienekongresses vor.

Unter dem Motto „Das Spitzen-Quartett für die Flächendesinfektion“ lädt das Unternehmen interessierte Besucher an den Stand, um das Fachpublikum u. a. von neuen Produkten zur sicheren Flächendesinfektion mit gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern zu überzeugen.

„Mit dem Spitzen-Quartett für die Flächendesinfektion erhalten Kunden von uns immer das genau passende Desinfektionstuch für ihre speziellen Anforderungen. Einfach in der Anwendung, sicher in Wirksamkeit und Materialverträglichkeit. Sie werden individuell beraten und profitieren so von unserer einzigartigen Kompetenz in der Entwicklung und Produktion von getränkten und trockenen Tuchsystemen“, so André Herwig, Geschäftsleiter Vertrieb Desinfektion & Hygiene bei der Dr. Schumacher GmbH.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sind gebrauchsfertige, getränkte Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von empfindlichen Oberflächen im medizinischen Bereich. Die alkoholhaltigen Tücher sind besonders materialschonend und eignen sich daher für die streifenfreie Desinfektion von sensitiven Oberflächen wie Bedienfelder, Tastaturen und Displays von medizinischen Geräten.

Ein Produkt des Spitzen-Quartetts: DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Die alkoholfreien, gebrauchsfertigen Tücher CLEANISEPT® WIPES surface sind zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und patientennahen Oberflächen geeignet. Durch ihre sporizide und viruzide Wirkung können die einzeln entnehmbaren Tücher insbesondere für die Desinfektion von Medizinprodukten mit erhöhten Anforderungen wie zum Beispiel Ultraschallsonden eingesetzt werden!

Zur viruziden Schnelldesinfektion und Reinigung von Ultraschallsonden werden CLEANISEPT® WIPES forte empfohlen. Die gebrauchsfertigen, alkoholfreien Tücher aus der Spenderdose haben ein umfassendes Wirkspektrum und sind daher besonders für die Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt geeignet.

CLEANISEPT® WIPES MAXI sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher für die Schnelldesinfektion von medizinischen Kontaktflächen und sonstigen alkoholempfindlichen Produktoberflächen im medizinischen Bereich. Sie können ebenso in der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen verwendet werden.

Der Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress findet vom 24. bis zum 26. Oktober 2016 im Konzerthaus statt. Veranstalter ist das Deutsche Beratungszentrum für Hygiene (BZH).

Dr. Schumacher lädt außerdem alle Fachbesucher am Dienstag, den 25. Oktober, von 12:30 bis 13:45 Uhr zu seinem Lunchsymposium im Konferenzraum 9 im 2. Obergeschoss mit dem Titel „Im Fokus: Desinfektionstücher in Theorie und Praxis“ ein.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.