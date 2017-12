Dr. Ulf Sommer: Wie investiert der Handelsblatt- Depot-Stratege?

SPOTLIGHT FINANCE – Am 13. Dezember gestalten zwei Referenten das Programm der Vortragsreihe vom Hanseatischen Börsenkreis der Universität zu Hamburg e. V. (HBK). Der Stratege Dr. Ulf Sommer vom Handelsblatt und der Leiter der Vermögensverwaltung Sönke Niefünd von der Hamburger Privatbank Otto M. Schröder Bank AG stellen ihre selbstverwalteten Musterdepots vor.

Das Projekt, Musterdepots von Experten der breiten Masse zugänglich zu machen, wurde am 31. Januar 2014 ins Leben gerufen. Allerdings ist das Projekt-Team so noch nicht vollständig. Neben unseren beiden Gästen gibt es ein weiteres Team-Mitglied und somit ein weiteres, drittes Depot, das nach den Vorstellungen von Alexander Kovalenko geführt wird. Die drei Depots Privatbank-Depot, Social-Trading-Depot und Redaktionsdepot stehen im Wettbewerb zueinander, verfolgen dabei das Ziel, Anlageentscheidungen transparent und somit nachvollziehbar zu machen. So soll es Privatanlegern ermöglicht werden, anhand der Musterdepots Depot-Regeln und Strategien für ihre Privatanlage abzuleiten.



Wann: 13.12.2017 um 18.00

Wo: Universität Hamburg (Edmund-Siemers-Allee 1, Raum ESA WEST 221)



Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag lädt der HBK zu einem kleinen Imbiss ein.

Über den HBK

Der Hanseatische Börsenkreis der Universität zu Hamburg e.V. (HBK) ist der Börsenverein der Universität Hamburg, gegründet 1995. Seine Mitglieder sind ehrenamtlich arbeitende Studenten mit Interesse an Börse und Kapitalmärkten.

Ziel und Aufgabe des gemeinnützigen Vereins ist die Information der Bevölkerung über Themen zur Börse und zu Kapitalmärkten sowie die Schaffung einer aufgeklärten Anleger- und Aktienkultur.

Der HBK organisiert den jährlich stattfindenden Hamburger Börsentag. Mit mehr als 6.000 Besuchern, über 80 Ausstellern und 70 hochkarätigen Vorträgen ist der Hamburger Börsentag der

Besuchermagnet zum Thema Börse und Kapitalmarkt im Norden.

Zusätzlich organisiert der HBK jeden Monat kostenfreie Informationsveranstaltungen für Börsenneulinge und Fortgeschrittene im Rahmen der Vortragsreihe Spotlight Finance.



Weitere Informationen und Kontakt:

Hanseatischer Börsenkreis der Universität zu Hamburg e.V. (HBK)

Von-Melle-Park 5

20146 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 428 383 747

E-Mail:

Web: http://www.hbk.de

Facebook: http://www.facebook.com/boersenkreis.hamburg