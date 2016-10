Der IT-Sicherheitsspezialist Doctor Web veröffentlicht die Nicht-Signatur-Virenschutzsoftware Dr.Web Katana Business Edition 1.0, die Workstations vor neuesten Bedrohungen schützt.

Die Business Edition beinhaltet alle Vorzüge der Standard-Version.

Das Schutzsystem von Dr.Web Katana basiert auf proaktiven Technologien ohne Einsatz von Virendatenbanken, weshalb deren ständiges Update nicht mehr nötig ist. Die Entscheidung über die Neutralisierung von Malware wird anhand von Daten aus der Verhaltensanalyse von laufenden Anwendungen getroffen. Darüber hinaus schützt das Programm auch vor Malware Cloud-Suchtechnologien.

Dr.Web Katana Business verfügt zudem über eine Verwaltungszentrale für Workstations und ermöglicht dem Administrator eine schnelle und komfortable Einstellung des Virenschutzes. Auch die Funktionsstatistik ist zentral organisiert. Die Dr.Web Katana Business Edition schützt Unternehmen vor Encodern und böswilliger Software, die sich über Sicherheitslücken (u.a. Zero-Day) in das Betriebssystem einschleusen wollen.

Die Lizenz für Dr.Web Katana ist in der Rundumschutzlösung Dr.Web Enterprise Security Suite verfügbar.

Mehr zu den Systemanforderungen und zur Produktinstallation finden Sie hier: https://st.drweb.com/static/new-www/news/2016/drweb_katana_be_1_0_releasenotes_en.htm

Dr.Web Katana bietet Präventivschutz gegen die neuesten Bedrohungen, Einschleusungsversuche und Angriffe, die gezielt Zero-Day-Sicherheitslücken ausnutzen, womit herkömmliche Virenschutzsoftware oftmals überfordert ist. Da die Virendatenbanken von Dr.Web Katana in der Cloud liegen und in Echtzeit aktualisiert werden, sind diese stets auf dem neuesten Stand.

Demzufolge beugt die Antivirensoftware Gefahren vor, die entstehen, wenn Schad-Signaturen aufgrund veralteter Datenbanken nicht erkannt werden, wozu z.B. aktuelle Encoder und Betriebssystemblocker gehören. So berichtet der technische Support von Doctor Web, dass allein Dekodierungsanfragen momentan rund 42 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens ausmachen. Die meisten der Betroffenen nutzen eine andere Antivirensoftware.

Ein weiterer Vorteil von Dr.Web Katana ist der Schutz gegen Malware, die über Sicherheitslücken in der installierten Software auf den Rechner eindringen kann. Diese Applikationen (Exploits) sind auf dem kriminellen Schwarzmarkt sehr gefragt. Obwohl Software-Entwickler ständig neue Sicherheits-Updates veröffentlichen, sind Cyber-Kriminelle oft die ersten, die diese Schwachstellen ausnutzen. Jeder Nutzer sollte daher prinzipiell darauf achten, seine Software immer mit den neuesten Updates der Hersteller aktuell zu halten.

Dank der Dr.Web Sicherheitsalgorithmen kann sich Malware nicht mehr in Prozesse anderer Applikationen einbetten. Böswillige, verdächtige oder nicht zuverlässige Szenarien und Prozesse werden sofort entdeckt und beendet. Die Analyse von potenziell gefährlichen Aktionen basiert dank Dr.Web ShellGuard nicht nur auf bereits festgelegten Regeln, sondern auch auf Daten aus der Dr.Web Cloud.In Dr.Web Katana werden keine Virendatenbanken verwendet, weshalb deren ständiges Update nicht mehr nötig ist. Die Software verbraucht sehr wenig Speicherplatz und bremst die CPU daher nicht aus. Eine vorherige Konfiguration ist ebenso nicht erforderlich, das Programm ist sofort einsatzbereit. Außerdem kann Dr.Web Katana auch problemlos parallel zu bereits installierter Antivirensoftware, die nicht von Dr.Web stammt, eingesetzt werden.