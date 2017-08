Dream Control veröffentlichen Debüt Album

Steve Schroyder und Zeus B. Held, ehemals bei Tangerine Dream und Birth Control, sind jetzt Dream Control.

Nach einer Reihe von Konzerten, mit Videobühnenbildern des Filmregisseurs Christoph Böll, erschien nun ihr Debüt Album „Zeitgeber“.

Die beiden Pioniere der elektronischen Musik zelebrieren darauf ihre ureigenen Ideen. "Es gibt keine musikalischen Vorgaben und wir gehen über ein kontemporäres und gewöhnliches Improvisationsverständnis hinaus", bekundet Zeus B. Held und Steve Schroyder ergänzt: „Die Wahrnehmungsebenen eines Traumes sollen den Menschen ein musikalisches Erlebnis bieten. Wir brechen gemeinsam aus den Strukturzwängen des Alltags aus“.

Einige Tracks auf „Zeitgeber“ werden durch die Stimmen von Anne Zeides und Tami Williams und den Oberton- und Kehlkopfgesang von Kolja Simon und Felix Mönnich aka Alien Voices bereichert.



Wie von dem Label Planetware Records gewohnt, basiert auch „Zeitgeber“ auf gezielt gewählten planetaren oder molekularen Stimmdaten, die vom gewöhnlichen Kammerton abweichen.

Steve Schroyder begann 1969 mit einer elektronischen Orgel seine Musikvision zu entwickeln und gründetet die Band Turning Free. Ab 1970 spielte er bei Tangerine Dream auf den Alben „Alpha Centauri“ und „Zeit“. 1972 wechselte er zu Ashra Tempel. Weitere Stationen waren Scarecrew und Augensterrn. 1987 lernte er Hans Cousto und die Kosmische Oktave kennen, woraus die beiden Alben „Klänge Bilder Welten“ und „Sun-Spirit of Cheops“ entstanden. 1989 gründete er mit Jens Zygar das Star Sounds Orchestra. Er war mit Anne Clark auf Tournee, produzierte mit Alien Voices das Album „Qigong Dancing“. Für eine ausführliche Biografie bitte hier klicken.

Zeus B. Held begann seine musikalische Karriere 1972 in der französischen Progressive Art Band Eruption bevor er von 1973 bis 1978 Mitglied bei Birth Control wurde. Er war einer der ersten, die bei Live Konzerten den Sennheiser Vocoder VSM 201 einsetzten. Seine „Gina X Performance“ Produktionen brachte ihn zum Produzieren und für über 20 Jahre nach London, wo er mit Künstlern und Bands wie John Foxx, Dead or Alive, Men Without Hats und Gary Numan zusammenarbeitete.

Später folgten internationale Filmmusiken, aber auch Produktionen mit Nina Hagen und Udo Lindenberg. Nach ausgedehnten Weltreisen komponierte und produzierte Zeus B. Held diverse eigene Alben.