Dreger unterstützt den Deutschen Kinderhospitzverein e.V.

Mit einer Spende von 5.000 Euro unterstützt die DREGER Immobilien GmbH die Arbeit des Deutschen Kinderhospizvereins e. V., der 1990 von sechs betroffenen Familien gegründet wurde.

Der Verein begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende mit einer lebensverkürzenden Erkrankung sowie deren Familien ab dem Zeitpunkt der Diagnose bis über den Tod hinaus.

Angefangen hat die Arbeit des Vereins als Forum, in dem sich Betroffene aus-tauschen und stärken konnten, schnell stand als Ziel der Bau des ersten stati-onären Kinderhospizes in Deutschland fest, das 1998 eröffnet wurde. Der Aufbau und die Vernetzung von ambulanten Kinderhospizdiensten folgte als Ergänzung zum stationären Angebot und bietet die kostenlose Begleitung erkrankter Kinder, deren Geschwister sowie Eltern im eigenen Zuhause. Erweitert wird das Angebot des Vereins durch Seminare und Bildungsangebote der Deutschen Kinderhospizakademie. Die Deutsche Kinderhospizakademie bietet unter dem Dach des Vereins jährlich mehr als 50 Seminar-, Begegnungs- und Bildungsangebote für betroffene Familien, ehrenamtliche Begleiter und Interessierte an.

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit versteht sich als Teil eines interdisziplinären Teams, das unter anderem aus pädiatrischer Palliativversorgung und Pflege besteht.

Der DKHV e.V. brachte 1990 das erste deutsche Kinderhospiz auf den Weg und stärkt die Kinderhospizarbeit in Deutschland.

„Wir freuen uns sehr, mit unserer Spende zur Deckung der Kosten des Vereins beitragen zu können, damit den betroffenen Kindern und Familien auch weiterhin diese wertvolle, oft ehrenamtliche Hilfe zugute kommt“, so Johannes K.

Dreger.