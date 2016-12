Persönliche Schutzausrüstung (PSA) können Auswirkungen von Gefahren auf den Menschen verringern oder ganz eliminieren.

Die richtige Pflege und Aufbewahrung von PSA

Sie tragen so wesentlich dazu bei, Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden.Für solche wertvolle Gegenstände sollte man auch auf eine korrekte Aufbewahrung achten. Doch über ihre sorgfältige Pflege machen sich die meisten wenig Gedanken. Oft wird sie lieblos behandelt und das fängt schon bei der Lagerung der Schutzausrüstung an. Das verbirgt Gefahren, die die Schutzausrüstung oder ihre Schutzwirkung verringern oder ernsthaft beschädigen könnten.Hier sind drei kurzen Regeln zur richtigen Pflege und Aufbewahrung Ihrer PSA:- Schützen Sie Ihre PSA vor mechanischer Beschädigung, damit die Verriegelungen immer funktionieren.- Setzen Sie Ihre PSA keinen Einflüssen aus, die sie beeinträchtigen können. Solche Einflüsse sind beispielweise:Einwirkungen durch aggressive Stoffe, wie Säuren, Laugen, Öle, Putzmittel;Funkenflug, höhere Temperaturen bei Textilfaserstoffen (im Allgemeinen ab 60°C);Tiefere Temperaturen bei Kunststoffteilen (im Allgemeinen ab -10°C)- Bewahren Sie Ihre PSA in schonender Art und Weise auf - zum Beispiel in Koffern. Auch beim Transport darauf achten, dass die PSA nicht beschädigt werden kann. Dauerhafte Aufbewahrung von PSA erfolgt am besten über robuste Schränke aus Metallblech, die spezifisch für diesen Zweck ausgelegt wurden.