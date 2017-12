Drei neue Lagerhallen für Obermann

Am Standort Gittelde der Obermann Unternehmensgruppe wird derzeit mit Hochdruck gehämmert und gewerkelt – und zwar aus gutem Grund: Ab dem 1. Januar 2018 nimmt der Logistik- und Spedi-tionsdienstleister aus Osterode in der Thüringer Straße 106 ein neues Lager in Betrieb.

Die 3.000 m² große Halle wird nach Fertigstellung unter anderem Platz für etwa 1.800 Papierrollen bieten. Damit wurden die bereits bestehenden Lagerflächen für Papier und Aluminium erweitert und durch ein etwa 250 m² großes Vordach eine witterungsunabhängige Be- und Entladung möglich gemacht. „Da unsere neue Lagerhalle in Gittelde isoliert und beheizt sein wird, eignet sie sich auch zur professionellen Lagerung von sensiblen Gütern im Winter“, erklärt Heiko Andreas Helmke, Geschäftsführer von Obermann Spedition und Logistik. Standort Osterode für Obermann-Kunden attraktiv Der Neubau in Gittelde ist nicht das erste große Bauprojekt des Unternehmens in diesem Jahr. Bereits im September sind am Standort Landwehr zwei zusätzliche, jeweils knapp 50 m² große Spezialhallen für bestimmte Gefahrgüter entstanden. Der Neubau in Gittelde zur Lagerung von Papierrollen. Quelle: Obermann Unternehmensgruppe.

[Großes Bild anzeigen] Als separate Brandabschnitte wurden sie jeweils mit Auffangwannen und Entlüftungsvorrichtungen ausgestattet. „Zusammen mit den bereits vorhandenen Möglichkeiten verfügt unser Unternehmen inzwischen über eine Kapazität von fast 200 solcher Spezial-Stellplätze, die ausnahmslos ausgebucht sind. Die Attraktivität unserer Standorte in und um Osterode und unsere Expertise als Spezialist – auch für schwere Teile – wird somit von immer mehr Kunden wertgeschätzt “, freut sich Helmke. Mit den drei neuen Lagerhallen hat die Obermann Unternehmensgruppe ihre Gesamtlagerfläche auf fast 65.000 m² vergrößert. Ein Wachstum, das sich pünktlich zum Jubiläumsjahr eingestellt hat: 2018 feiert das Unternehmen, das 1893 als Einmann-Fuhrgeschäft gegründet wurde, bereits sein 125-jähriges Bestehen als Logistik- und Speditionsexperte im Herzen Deutschlands. Autor: Obermann Unternehmensgruppe

