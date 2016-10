Dreifacher Großvater gründet mit seinem jüngsten Sohn ein Internet-Start-Up und überzeugt bekannte Investoren

Was wie ein Märchen klingt, ist in Stuttgart Wirklichkeit geworden. Während andere Großväter ihren Hobbys nachgehen, sich langsam auf den Ruhestand vorbereiten oder ihn bereits genießen, gründet Tobias Schulze, 52, dreifacher Vater und Großvater, ein innovatives Internet-Start-Up.

Dabei hat er sich auf ein Ziel fokussiert: Die Menschen lokal miteinander zu vernetzen. Gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Manuel hat er vor Kurzem die Find Local GmbH gegründet und die App “Saya” entwickelt.



In der kürzlich abgeschlossenen “Public Beta Phase” konnte sich die App bereits in Indonesien viral verbreiten und wird dort von Tausenden Usern täglich genutzt.



Nun soll die App auch in Deutschland bekannt gemacht werden - zunächst in Stuttgart und Berlin. Doch wie kamen Vater und Sohn auf die Idee und was kann die App überhaupt?



“Wir sind der tiefen Überzeugung, dass smarte, chatbasierte Ökosysteme die Zukunft des Internets sind und die Appstore-Economy bald ein Ende finden wird. Anstatt darauf zu warten, dass die Amerikaner die Zukunft entwerfen, haben wir entschieden, selbst die Zukunft zu erfinden!”, berichtet Tobias Schulze mit Leuchten in seinen Augen.



“Unsere App erfüllt dabei zwei menschliche Grundbedürfnisse: Den Austausch mit anderen Menschen aus seiner Umgebung und das Entdecken und Erleben der eigenen, lokalen Welt!” erklärt sein Sohn Manuel weiter.



Die großen Ambitionen des Familien-Start-Ups haben auch bekannte Investoren überzeugt. Grazia Equity, eine der erfahrensten Venture Capital Firmen in Deutschland und der Müller Medien Verlag haben zusammen eine hohe sechsstellige Summe investiert und zeigen sich vor allen Dingen von dem internationalen Potential von Saya überzeugt. Auch im Alter scheint also die erfolgreiche Gründung eines Start-Ups möglich zu sein - das sollte einer alternden deutschen Gesellschaft Hoffnung geben!



Die App ist kostenfrei für Android und iOS verfügbar:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hoomn.app

iOS: https://itunes.apple.com/de/app/hoomn-connect-local/id985363482?mt=8