Dreiradfahren - Spielerisch Fördern bei Precogs

Durch das Dreiradfahren übt das Kind spielerisch seine grobmotorische Koordination. Es lernt durch Ausprobieren beim Dreiradfahren anhand von Versuch und Irrtum.

Das Dreirad kann nur losfahren, wenn die Füsse vom Kind die Pedalen im Rhythmus bewegen. Wird die Pedale in umgekehrte Richtung getreten, so bewegt sich das Dreirad rückwärts. Lernen durch Machen sagt man so "learning by doing".Das Kind lernt ausserdem das es einen Hang hinunter zu fahren einfacher ist, als den Berg hinauf, physikalische Gesetze werden schon spielerisch erprobt.Zunächst wird das Kind nur ein paar Zentimeter vorwärts kommen mit dem Dreirad. Das Kind koordiniert Arme und Beine wenn es um Kurven fährt.Sicherheit der DreiräderDreiräder bei Precogs verfügen über Sicherheitsfunktionen. Die Dreiräder sind TÜV-geprüft und CE-Siegel versehen damit sich die Kleinen nach Lust und Laune austoben önnen.Viele Roller bei Precogs verfügen über pulverbeschichtete Stahlrohrrahmen, die vor Rost und Kratzern schützen sowie EVA-Räder, die extrem robust und beständig sind. Die Reifen können sogar über spitze Steine, Scherben un Nägel fahren, ohne das sie kaputt gehen. Ausserdem rollen sie extrem leise und leichtgängig durch die Industriekugellager.Durch das Dreirad Sozialverhalten fördern und trainierenDurch die vielfältigen Dreiräder bei Precogs können Alltagssituationen nachgespielt werden. Das Kind verwandelt sich in einen Taxifahrer und transportiert seine Freundinnen. Andere Kids möchten gern als Truck-Fahrer Balast mitnehmen. Andere Kinder wiederum genießen es wie ein Römer mit d

em Dreirad zu fahren und nehmen andere Kinder mit ihrem Gefährt mit, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Danke rutschfester Brettern an den Dreirädern ist das Spielen gefahrlos.Die Precogs Fahrzeuge sind von Experten entwickelt worden damit Ihre Jüngsten Ihren Spass haben. Durch die tollen Kinderfahrzeuge ist ein Abenteuer im Indoor- und Outdoorbereich garantiert.