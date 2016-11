Zielstrebige Jungunternehmer, Innovatoren und Menschen mit Verbesserungsideen stellen sich gesellschaftlichen Herausforderungen, bekämpfen Missstände und denken bestehende Systeme neu.

Genau solche Wegbereiter möchte der Startup Inkubator Social Impact Lab mit dem Gründerstipendium Sozial & Gründer unterstützen. Die Gründungsidee kann dabei in verschiedenen Branchen und Märkten angesiedelt sein, denn im Vordergrund steht der sozialinnovative Gedanke. Eben nicht nur für Profit zu arbeiten, sondern gleichzeitig auch Bildungschancen zu verbessern, Prävention und Gesundheitsförderung voranzutreiben, den demographischen Wandel aufzufangen, umweltfreundliche Produkte herzustellen oder auch den ganzen Produktionsprozess nachhaltiger zu gestalten. Jede Idee kann sich bis 13.11.2016 für das 8-monatige Gründungsbegleitungsstipendium bewerben..

Seit 2014 unterstützt das Social Impact Lab in Leipzig junge Startuos mit sozialinnovativen Ideen. Der Fokus des, von der Drosos Stiftung unterstütztem, Gründungsinkubators liegt auf Early-Stage Projekten, die noch in der Ideen- bzw. Vorgründungsphase sind. Die aufgenommenen Stipendiaten profitieren von einer 8-monatigen individuellen Begleitung und haben die passende Umgebung, um zielgerichtet an der Umsetzung ihres Gründungsvorhabens zu arbeiten. Das umfangreiche Stipendium bietet zum einen Coaching, Fachberatung und Workshops. Diese dienen zur Analyse projektspezifischer Bedarfe und dem Vermitteln von grünungsrelevantem und unternehmerischen Know-How. Zum anderen erhalten alle Projekte exklusiven Zugang zu der lokalen und deutschlandweiten Community der Social Impact gGmbh, welche 6 Inkubatoren betreibt, u.a. in Frankfurt, Berlin und Hamburg. Sowie einem großen Netzwerk von etablierten Unternehmen und Unterstützungspartnern. Neben Know-How und Netzwerk, bekommen die Teilnehmer auch einen Arbeitsplatz im Co-Working Space und die Möglichkeit an verschiedenen Finanzierungs-Qualifizierungsprogrammen über Social Impact Finance teilzunehmen, wie z.B. einem Mentorenprogramm mit der Deutschen Bank oder einem Crowdfunding-Qualifizierungsprozess. Zudem besteh die Möglichkeit nach den 8 Monaten sich für Finanzierung aus dem Wirkungsfond; initiiert gemeinsam von der Social Impact gGmbH, SAP und der Deutschen Bank; zu qualifizieren.

Interessenten können sich über die Website des Labs bewerben. Geeignete Kandidaten, werden zu einem Pitch Training und anschließend zu einer öffentlichen Pitch Veranstaltung eingeladen. Jedes Team hat 5 Minuten Zeit die Juroren zu überzeugen. Letztlich entscheidet eine mehrköpfige Jury über die neuen Stipendiaten. Der Start des Stipendiums ist der 03.01.2017.

TERMINE:

13.11. Bewerbungsschluss für das Sozial & Gründer Stipendium

08.12. / 16.00 Uhr Öffentliche Pitch Veranstaltung

Web: leipzig.socialimpactlab.eu